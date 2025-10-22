edición general
El 'número dos' de Ayuso carga al Ayuntamiento de Madrid el salario de su jefe de Gabinete y de una asesora de prensa

La mano derecha del senador Alfonso Serrano es personal eventual del Grupo Municipal Popular desde abril, a razón de 63.159 euros al año, a pesar de que no se le conocen funciones ligadas a la actividad del Consistorio. El caso de Ruiz de Almirón no es único. El Grupo Municipal Popular lleva pagando el sueldo de Cristina Ramos García-Patrón desde al menos agosto de 2023. Ella también figura en la nómina de personal eventual, en su caso de nivel 24, y un salario de 51.429,36 euros anuales.

comentarios
manzitor #1 manzitor
Que llamen a Peinado urgentemente, por dios.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#1 Y si tiene ese mucho trabajo tienen tambien a Hurtado para hacerlo.
javibaz #2 javibaz
Si no han robado ni un software no va a ser auditado.
Thornton #6 Thornton
Es que los sobres en Génova están muy vigilados y ya no sobra el dinero como antes para agar asesores.

Así que mejor que lo paguen los madrileños con sus impuestos. total, les van a votar igual.
Dene #4 Dene
estaban tardando en aparecer trapos sucios del baboso de serrano
kinz000 #3 kinz000
Vaya ratas.
Rogue #7 Rogue
Se entiende por corrupción la acción o inacción de una o varias personas que manipulan los medios públicos en beneficio propio o ajeno, tergiversando los fines del mismo en perjuicio del conjunto de la ciudadanía a la que debían servir y beneficiar.
Queda PP corrupto para rato...
#5 Juanjolo *
Lo que haga Ayuso no tapa la tomadura de pelo de los gastos totalmente descarados del gobierno de Sánchez, que esos que aplican a todos los españoles y no esta bobada.
