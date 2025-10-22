El 'número dos' de Ayuso carga al Ayuntamiento de Madrid el salario de su jefe de Gabinete y de una asesora de prensa

La mano derecha del senador Alfonso Serrano es personal eventual del Grupo Municipal Popular desde abril, a razón de 63.159 euros al año, a pesar de que no se le conocen funciones ligadas a la actividad del Consistorio. El caso de Ruiz de Almirón no es único. El Grupo Municipal Popular lleva pagando el sueldo de Cristina Ramos García-Patrón desde al menos agosto de 2023. Ella también figura en la nómina de personal eventual, en su caso de nivel 24, y un salario de 51.429,36 euros anuales.