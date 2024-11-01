edición general
La número 1 MIR reta a Sanidad a auditar su examen para frenar las dudas y denuncia sufrir racismo

Las dudas externas nacen de su discreto rendimiento universitario, el cual culminó con un 6,75 de nota media. Ciobanu aclara que compatibilizó los estudios con un empleo durante el segundo y tercer curso de Medicina. A esta carga sumó un problema personal que forzó el abandono temporal de la titulación. Más allá del ámbito académico, la facultativa denuncia el acoso sufrido en las aulas por su origen rumano, su edad y su género. "Me han dicho en la cara que odian a los rumanos o que soy la tonta de la clase", recuerda.

reithor #3 reithor *
Desde luego necesitan pruebas para acusar a alguien públicamente de hacer trampas.
eltxoa #5 eltxoa
No es tan lista cuando su salida es la propia de alguien que ha hecho trampas.
#2 EISev
Lo del género lo dudo bastante, en Medicina hay mayoría de mujeres desde hace muchos años...
devilinside #4 devilinside
#2 Y lo del racismo con una rumana también lo dudo. Igual quería decir xenofobia
Fedorito #6 Fedorito
" la facultativa denuncia el acoso sufrido en las aulas por su origen rumano, su edad y su género"

El tridente opresivo.
Ransa #1 Ransa
Ya es imposible de probar nada, lo que hay que hacer es poner remedio en el futuro, inhibidores en las aulas
