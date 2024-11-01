La número 1 MIR reta a Sanidad a auditar su examen para frenar las dudas y denuncia sufrir racismo

Las dudas externas nacen de su discreto rendimiento universitario, el cual culminó con un 6,75 de nota media. Ciobanu aclara que compatibilizó los estudios con un empleo durante el segundo y tercer curso de Medicina. A esta carga sumó un problema personal que forzó el abandono temporal de la titulación. Más allá del ámbito académico, la facultativa denuncia el acoso sufrido en las aulas por su origen rumano, su edad y su género. "Me han dicho en la cara que odian a los rumanos o que soy la tonta de la clase", recuerda.