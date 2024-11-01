edición general
Los nuevos suecos de la Costa del Sol: adolescentes reclutados para matar desde 20 mil euros

Cuando se habla de Suecia, ya no solo se piensa en un Estado modelo y próspero, con calles limpias y ciudadanos ejemplares. También se habla de tiroteos, bombas caseras y niños con fusiles de asalto. El país que un día fue sinónimo de bienestar es hoy uno de los más violentos de Europa. Y su conflicto interno —una guerra entre clanes de narcotraficantes y bandas juveniles— ya no se libra solo en las calles de Estocolmo o Uppsala. También se combate en la Costa del Sol, donde el turismo convive, cada vez más, con una criminalidad que se globaliz

10 comentarios
Narmer
Ha sido leer los nombres de varios de los suecos y pensar que esta noticia es un campo de strikes.

Suerte a los valientes que se atrevan a comentar que, en efecto, hay un grave problema de integración en Europa, pero que no se puede debatir sin que te tachen de racista.
6
Tertuliano_equidistante
Al final tanta broma con los suecos y vamos a echar de menos cuando la droga la movían los gitanos
1
#2 Somozano
Bueno, las consecuencias de las chorradas multiculturales de la izquierda y sus guitarritas pensando que pueden cambiar el islam como lo hicieron con el cristianismo
1
#9 Abril_2025
#2 No es cuestión de religiones, sino de personas. Y generalmente, pobreza.
1
Connect
Amir Mekky y los hermanos Abdul Karim, Hamza Karimi, Rawa Majid, “el Zorro Kurdo”, Ismail Abdo, “el Fresa”, Mario Golzar Mia, Ildar Galiyev “Scar”, el rapero Haval, y Mikael “Greken” Tenezos...

Estos son los nombres de los suecos que nombra el artículo.
Supòngo que son los que veremos en el próximo catálogo de Ikea. Ya me veo la Silla Abdo, la Meda Karimi y el juego de platos Haval :-D
0
#10 UNX
Y todo esto por hachís, ya podrían legalizarlo para que se acabara toda esta mierda.
0
vilgeits
Ya podéis ir olvidando las suecas buenorras buscando toreros que las empitonen por las playas de Torremolinos. Como mucho verás alguna con el burka corriendo a comprar harina para su marido.
0
CharlesBrowson
pues habria que sacar los colores al consulado sueco y un tiron de oreja, a ver si averngozandolos en publico se ponen las pilas y empiezan a criar a sus niños como se deben, que lo de hacerse el sueco no cuela
0
#4 Somozano *
#3 Sus niños serán como los nuestros
Luego tienen 24 años, 8 detenciones y van por su sexta violación
Niños solos en el mundo que en el reino de Priscila VI tienen papá, mamá, 5 hermanos, 16 tíos y 42 primos
1
#6 Danae...
"Suecos" haciendose los suecos.
0

