Los nuevos suecos de la Costa del Sol: adolescentes reclutados para matar desde 20 mil euros

Cuando se habla de Suecia, ya no solo se piensa en un Estado modelo y próspero, con calles limpias y ciudadanos ejemplares. También se habla de tiroteos, bombas caseras y niños con fusiles de asalto. El país que un día fue sinónimo de bienestar es hoy uno de los más violentos de Europa. Y su conflicto interno —una guerra entre clanes de narcotraficantes y bandas juveniles— ya no se libra solo en las calles de Estocolmo o Uppsala. También se combate en la Costa del Sol, donde el turismo convive, cada vez más, con una criminalidad que se globaliz
| etiquetas: costa del sol , sicarios suecos , marbella , crimen organizado
Suerte a los valientes que se atrevan a comentar que, en efecto, hay un grave problema de integración en Europa, pero que no se puede debatir sin que te tachen de racista.
Estos son los nombres de los suecos que nombra el artículo.
Supòngo que son los que veremos en el próximo catálogo de Ikea. Ya me veo la Silla Abdo, la Meda Karimi y el juego de platos Haval
Luego tienen 24 años, 8 detenciones y van por su sexta violación
Niños solos en el mundo que en el reino de Priscila VI tienen papá, mamá, 5 hermanos, 16 tíos y 42 primos