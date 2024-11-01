edición general
Los nuevos presupuestos de Ayuso inyectan casi 40 millones de euros a la educación concertada

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el nuevo proyecto presupuestario de 2026, donde se incrementan 37,3 millones la partida para conciertos

#2 lo hace a diario.
Si el artículo no da los datos de lo que se incrementa la educación pública no concertada, es que se incrementa mucho más.

Es de primero de sensacionalismo periodístico el ocultar todos los datos que eliminan el relato que se quiere crear
Esta zumbada es lo peor.
#1 ¡Uy! Más allá de lo peor existe lo pésimo y ésta Isabelita va camino de superarse.
