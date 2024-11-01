Un nuevo vídeo desmiente a Trump y apunta a un Tomahawk de EEUU como autor de la masacre de 175 personas en la escuela iraní

Cada vez hay más pruebas que apuntan a la responsabilidad de EEUU en la masacre de la escuela de Irán en la que murieron 175 personas. La última es un nuevo vídeo difundido este domingo por la agencia de noticias iraní Mehr News Agency y verificado por The New York Times, que muestra un misil de crucero Tomahawk impactando en una base naval situada junto a la escuela en la ciudad de Minab el pasado 28 de febrero. El ejército estadounidense es el único que está utilizando misiles Tomahawk para bombardear Irán.