La primera profilaxis preexposición (PrEP) inyectable cada dos meses para prevenir el VIH, financiada por el Sistema Nacional de Salud (SNS), ya está disponible en España y se presenta como alternativa para personas que no pueden utilizar la PrEP oral diaria y son sexualmente activas en riesgo de contraer la infección.
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Yunquera de Henares: Trasquilados.
Villaconejos: Conejeros.
Arroyo de la Miel: Chichilindris.
Dueñas: Botijeros.
Grau/Grado: Moscones.
Miguelturra: Churriegos
Quatretondeta: Espantadorets.
Gozón: Gomociego/a
La IA te enseña, la IA entretiene, y yo te digo contento, hasta el chat que viene.
Espero positivo si hay alguien en meneame de estos pueblos.
es.wikipedia.org/wiki/Estado_español_(terminología)
www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
Tú llámalo como quieras. Yo no digo a los demás cómo tiene que llamar a este estado al que nos referimos.
Lo que sí suelo hacer, al estar en España, ser español y escribir en webs españolas, es decir simplemente "estado", porque lo de "español" ya se sobreentiende por contexto.
Yo no obligo a que nadie diga España o lo que sea que le apetezca, pero eso no va a quitarme a mí el derecho a opinar sobre lo que me dé la real gana mientras esté dentro de la legalidad, y en ciertos sectores, particularmente nacionalistas, independentistas y más allá son de no decir "España" porque así son más nacionalistas, independentistas y más allá.
Complejos de niño pequeño.