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El nuevo tratamiento inyectable para prevenir el VIH ya está disponible en el Estado español

El nuevo tratamiento inyectable para prevenir el VIH ya está disponible en el Estado español

La primera profilaxis preexposición (PrEP) inyectable cada dos meses para prevenir el VIH, financiada por el Sistema Nacional de Salud (SNS), ya está disponible en España y se presenta como alternativa para personas que no pueden utilizar la PrEP oral diaria y son sexualmente activas en riesgo de contraer la infección.

| etiquetas: vih , profilaxis preexposición
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7 comentarios
9 2 0 K 159 salud
josde #1 josde
Luego dicen de la sanidad publica, es de las mejores que hay y eso que se la estan cargando sobre todo el PP y Vox,
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Alakrán_ #3 Alakrán_
Podrían ser más específicos sobre el grupo destino de esta terapia.
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Fedorito #2 Fedorito
Los españoles somos estadoespañolenses para Deia :-D
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ahotsa #5 ahotsa *
#2 Llámalo como quieras, pero el gentilicio no tiene por qué ser derivado del nombre: ;)

Yunquera de Henares: Trasquilados.
Villaconejos: Conejeros.
Arroyo de la Miel: Chichilindris.
Dueñas: Botijeros.
Grau/Grado: Moscones.
Miguelturra: Churriegos
Quatretondeta: Espantadorets.
Gozón: Gomociego/a

La IA te enseña, la IA entretiene, y yo te digo contento, hasta el chat que viene.
Espero positivo si hay alguien en meneame de estos pueblos.
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#4 Tensk
Porque decir "en España" da sarpullido.
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ahotsa #6 ahotsa *
#4 Bueno, supongo que a ti te da sarpullido decir estado español {0x1f609}

es.wikipedia.org/wiki/Estado_español_(terminología)
www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf

Tú llámalo como quieras. Yo no digo a los demás cómo tiene que llamar a este estado al que nos referimos.
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#7 Tensk
#6 En absoluto, esa suposición es completamente sin fundamento.

Lo que sí suelo hacer, al estar en España, ser español y escribir en webs españolas, es decir simplemente "estado", porque lo de "español" ya se sobreentiende por contexto.

Yo no obligo a que nadie diga España o lo que sea que le apetezca, pero eso no va a quitarme a mí el derecho a opinar sobre lo que me dé la real gana mientras esté dentro de la legalidad, y en ciertos sectores, particularmente nacionalistas, independentistas y más allá son de no decir "España" porque así son más nacionalistas, independentistas y más allá.

Complejos de niño pequeño.
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menéame