El nuevo récord del mundo de Duplantis, en imágenes

Imágenes del nuevo record del mundo 6,30m realizado por Duplantis en Campeonato del mundo de atletismo de Tokio

GeneWilder #1 GeneWilder
Van a tener que incluir un paracaídas en el equipamiento.
frankiegth #3 frankiegth
#1. Van a tener que subir la órbita de los Starlink...  media
#4 PerritaPiloto
#1 Con calma, batirá su record de un centímetro de un centímetro, a menos que alguien le supere.
#2 TusCataplines
Y sin tocar con la pèrtiga!
