edición general
8 meneos
21 clics
Un nuevo método permite diagnosticar la endometriosis a partir de la sangre menstrual: "Supone un gran avance"

Un nuevo método permite diagnosticar la endometriosis a partir de la sangre menstrual: "Supone un gran avance"

En un estudio clínico pionero, un grupo de investigadores ha desarrollado un nuevo método molecular para el diagnóstico de la endometriosis a partir de sangre menstrual que podría transformar la forma en que se investiga, detecta y trata esta enfermedad que causa dolor, fatiga e infertilidad. Su diagnóstico suele tener una demora de entre 7 y 10 años de media.

| etiquetas: endiometriosis , diagnóstico , sangre
6 2 0 K 75 ciencia
13 comentarios
6 2 0 K 75 ciencia
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Me imagino que quieren decir flujo menstrual, no sangre.
0 K 10
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
#1 leete el artículo...
0 K 15
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
#2 No me da la gana. Soy doctor e investigador senior en desarrollos de biomedicina en la universidad FAU
1 K -5
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
#5 Qué sabes tu de agujeros negros
0 K 10
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
#7 no tengo muy claro si me estás hablando del cosmos o de lenguaje técnico como doctor.

Espero que sea lo primero, si es lo segundo... :palm:

La liaste, se más humilde la soberbia no gusta a nadie.
0 K 15
mikhailkalinin #10 mikhailkalinin
#8 Soberbia es decirme sin conocerme que tengo que leer un artículo para saber si se habla de sangre o flujo menstrual. Si fuera sangre, bastaría con una extracción en cualquier parte del cuerpo, porque el aporte sanguíneo a niver de arteriolas endometriales es idéntica a la de todo el organismo. Así que lo que interesa realmente es todo menos la sangre.
0 K 10
pazentrelosmundos #11 pazentrelosmundos
#10 por Dios! Deja de hacer el ridículo, que ya hace rato que pasó a vergüenza ajena y leete el puto artículo.
0 K 15
mikhailkalinin #12 mikhailkalinin
#11 Lo voy a hacer, y que sepas que mi tiempo vale su peso en oro. Desarrollo patentes, así que haz una composición de lugar.
0 K 10
pazentrelosmundos #13 pazentrelosmundos *
#12 que me suda el chocho lo que hagas!!!
El mío también vale oro, señor, pero sobre todo lo que no es de recibo es tener que aguantar esto. Pues muy bien, no soy tu madre y no te voy a poner chapinas.
0 K 15
wachington #3 wachington
Soy el único que al primer vistazo de la miniatura ha pensado en un NSFW?
0 K 9
#6 wendigo
#3 Yo he pensado en unas tiras reactivas para cuando bajen al pilón :-D

Saludos
0 K 10
vilgeits #9 vilgeits
#3 No
0 K 7

menéame