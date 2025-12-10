edición general
Nuevo lapsus de Feijóo en pleno 'cara a cara' con Sánchez: "El feminismo no se practica"

El líder del PP vuelve a animar la sesión de control con otro tropiezo verbal tras el sonado "Anotop" de hace justo dos semanas

Supercinexin
Feijoo no es más imbécil porque no quiere.
Estoeslaostia
#5 fino. Muy fino.
kaos_subversivo
Con lo mediocre que es este hombre no hace falta remarcar los lapsus
devilinside
Ni el sexo, Alberto
NoMeTapesElSol
Afasia. Puede que le haya dado un ictus al tío.
Macadam
#2 Con un ictus sería más lúcido
Olepoint
Feijó, un consejo, vuelve a tus orígenes , no , no me refiero al barco de Marcial Dorado, sino a que te pongas las gafas otra vez, ahora se te ve como perdido.... :troll:
Dene
#4 mejor dejamos tranquilo al entorno de frijol, no sea que acabe preso
