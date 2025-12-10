·
13
meneos
103
clics
Nuevo lapsus de Feijóo en pleno 'cara a cara' con Sánchez: "El feminismo no se practica"
El líder del PP vuelve a animar la sesión de control con otro tropiezo verbal tras el sonado "Anotop" de hace justo dos semanas
feijóo
,
lapsus
,
feminismo
,
cara a cara
9
4
0
204
Fakejóo
#5
Supercinexin
Feijoo no es más imbécil porque no quiere.
5
K
77
#6
Estoeslaostia
#5
fino. Muy fino.
0
K
8
#1
kaos_subversivo
Con lo mediocre que es este hombre no hace falta remarcar los lapsus
1
K
26
#8
devilinside
Ni el sexo, Alberto
0
K
12
#2
NoMeTapesElSol
Afasia. Puede que le haya dado un ictus al tío.
0
K
9
#3
Macadam
#2
Con un ictus sería más lúcido
1
K
22
#4
Olepoint
Feijó, un consejo, vuelve a tus orígenes , no , no me refiero al barco de Marcial Dorado, sino a que te pongas las gafas otra vez, ahora se te ve como perdido....
0
K
8
#7
Dene
#4
mejor dejamos tranquilo al
entorno
de frijol, no sea que acabe preso
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
