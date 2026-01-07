edición general
4 meneos
29 clics
El nuevo impuesto al carbono que ha entrado en vigor en 2026 para muchos artículos y que la gente desconoce

El nuevo impuesto al carbono que ha entrado en vigor en 2026 para muchos artículos y que la gente desconoce

Una nueva normativa, el impuesto europeo al carbono, que entró plenamente en vigor el día de Año Nuevo, no solo afecta a la industria pesada, sino también a los productos de uso cotidiano, que ahora se enfrentan a un coste adicional por las emisiones de carbono cuando entran en Europa. El mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono (CBAM) impone un precio al carbono a muchos productos importados, lo que significa que los importadores con sede en la UE pagarán por los gases de efecto invernadero emitidos durante la producción de de

| etiquetas: impuesto , al , carbono
3 1 0 K 42 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
pedrario #1 pedrario
Otro impuesto estafa.

Si de verdad quisieran combatir la contaminación se haría que esos impuestos fueran finalistas y destinados a programas para reducir el CO2, reciclaje, captación de CO2, o lo que sea.

En realidad solo es una excusa para recaudar más, y el día de mañana si en vez de un coche de gasolina usas uno eléctrico cargado con placa solar en tu jardín, te pondrán otro impuesto para compensar la pérdida recaudatoria de los carbonos que ya no te gravan, porque con algo tienen que pagar las putas de los ministros.
3 K 46
#5 diablos_maiq
#1 así que tú eres de los que creen que los impuestos no sirven para nada bueno
0 K 11
pedrario #7 pedrario
#5 Así que tú eres de los que se inventan lo que dicen los demás.
0 K 11
#2 Chuache_cientifico
Impuestos perversos que lo único que hacen es crear a los estados dependencia de aquello que se quiere erradicar, logrando que de forma efectiva no se trabaje para ello. Y, de paso, le cascan a la gente de a pie (que será quien lo pague al final).
1 K 18
Alegremensajero #3 Alegremensajero
Porque, como todo el mundo sabe, si pagas un impuesto puedes emitir el carbono que quieras a la atmósfera que con ese dinero se limpia solo...
0 K 7
#6 diablos_maiq *
#3 ... pero si no emites, no pagas el impuesto y puedes poner precios más bajos. Como hacen los que no cobran ni pagan el IVA.
0 K 11
#4 nadapasista
A los niños que les han traído carbón encima les habrán roto la hucha.
0 K 6

menéame