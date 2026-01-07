El nuevo impuesto al carbono que ha entrado en vigor en 2026 para muchos artículos y que la gente desconoce

Una nueva normativa, el impuesto europeo al carbono, que entró plenamente en vigor el día de Año Nuevo, no solo afecta a la industria pesada, sino también a los productos de uso cotidiano, que ahora se enfrentan a un coste adicional por las emisiones de carbono cuando entran en Europa. El mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono (CBAM) impone un precio al carbono a muchos productos importados, lo que significa que los importadores con sede en la UE pagarán por los gases de efecto invernadero emitidos durante la producción de de