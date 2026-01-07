El nuevo impuesto al carbono que ha entrado en vigor en 2026 para muchos artículos y que la gente desconoce

Una nueva normativa, el impuesto europeo al carbono, que entró plenamente en vigor el día de Año Nuevo, no solo afecta a la industria pesada, sino también a los productos de uso cotidiano, que ahora se enfrentan a un coste adicional por las emisiones de carbono cuando entran en Europa. El mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono (CBAM) impone un precio al carbono a muchos productos importados, lo que significa que los importadores con sede en la UE pagarán por los gases de efecto invernadero emitidos durante la producción de de
Si de verdad quisieran combatir la contaminación se haría que esos impuestos fueran finalistas y destinados a programas para reducir el CO2, reciclaje, captación de CO2, o lo que sea.
En realidad solo es una excusa para recaudar más, y el día de mañana si en vez de un coche de gasolina usas uno eléctrico cargado con placa solar en tu jardín, te pondrán otro impuesto para compensar la pérdida recaudatoria de los carbonos que ya no te gravan, porque con algo tienen que pagar las putas de los ministros.