Nuevo gobierno holandés propone un "impuesto de la libertad" para financiar el gasto militar [ENG]

El gobierno entrante planea introducir un impuesto extra a los ciudadanos y empresas para recaudar 5.000 M€ y dedicarlos a gasto militar. El incremento total del presupuesto militar será de 19.000 M€ al año, que serán financiados por amplios recortes presupuestarios, incluido sanidad y asistencia social, además del impuesto extra que el gobierno ha llamado "impuesto de la libertad".

StuartMcNight #2 StuartMcNight
Hay que protegerse de nuestros enemigos. Los Estados Unidos de América.
ixo #3 ixo
Que pongan un impuesto a la estupidez y se forran. :wall:
borteixo #4 borteixo
Suerte cobrándoles a los holandeses xD
#8 pirat
#4 No destacan por ser espléndidos...
De ahí lo de "frugales".
De hecho en la pandemía aceptaron a lo ayuso... el sacrificio de sus mayores antes de perjudicar a su economía.
SRAD #1 SRAD
Cuando las barbas de tu vecino...
azathothruna #5 azathothruna
Va a ser contra los malvados rusos.
El dinero ira a los "salvadores" gringos.
Es casi axiomatico.
En mis tiempos se hacia levas forzosas
nemeame #6 nemeame
Ahora es cuando Trump se enciende un puro y dice "me gusta que los planes salgan bien"  media
#7 Cincocuatrotres
Se piensan que somos gilipollas, "impuesto de la libertad", manda huevos! te sablean y te dicen que es para que seas libre. De verdad que somos tan gilipollas?
