Nuevo gobierno holandés propone un "impuesto de la libertad" para financiar el gasto militar [ENG]

El gobierno entrante planea introducir un impuesto extra a los ciudadanos y empresas para recaudar 5.000 M€ y dedicarlos a gasto militar. El incremento total del presupuesto militar será de 19.000 M€ al año, que serán financiados por amplios recortes presupuestarios, incluido sanidad y asistencia social, además del impuesto extra que el gobierno ha llamado "impuesto de la libertad".
| etiquetas: holanda , países bajos , usa , otan , nato , d66
De ahí lo de "frugales".
De hecho en la pandemía aceptaron a lo ayuso... el sacrificio de sus mayores antes de perjudicar a su economía.
El dinero ira a los "salvadores" gringos.
Es casi axiomatico.
En mis tiempos se hacia levas forzosas