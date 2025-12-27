Nuevo estudio sobre el cáncer de pulmón lo relaciona con embutidos y bebidas gaseosas eng

Los alimentos ultraprocesados (UPF), como las salsas procesadas, las patatas fritas, las carnes procesadas y muchas comidas preparadas, se han relacionado anteriormente con más de 30 efectos nocivos, entre los que se incluyen enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y una menor esperanza de vida.

Sin embargo, un nuevo estudio realizado por la revista científica Thorax ha añadido también el cáncer de pulmón a la lista de riesgos potenciales asociados al consumo de UPF.