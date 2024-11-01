Nuevo drama para tu privacidad si usas WhatsApp, Instagram y Facebook: Meta AI leerá tus conversaciones (sí o sí)

Meta acaba de anunciar uno de los movimientos más polémicos de su historia. No es el primero que atenta directamente contra tu privacidad, pero sí uno de los más importantes. La compañía está cambiando la política de privacidad de sus principales servicios: WhatsApp, Instagram y Facebook. ¿Para qué? Bueno, según la propia Meta, para que puedas ver anuncios más interesantes y relacionados con tus preferencias. Y, aunque esto puede sonar bien, el problema es cómo va a conseguir hacerlo.