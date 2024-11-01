Un nuevo denunciante de la Seguridad Social alega que un trabajador de DOGE accedió indebidamente a datos y planeaba compartirlos. (Eng)

Un ex-empleado del DOGE habría accedido y copiado bases de datos sensibles de la Seguridad Social de EE. UU. con información de más de 500 millones de ciudadanos. Según un denunciante, el ingeniero habría guardado una base de datos completa en un USB con números de seguridad social, fechas de nacimiento y datos familiares. La Oficina del Inspector General y el Congreso están investigando.