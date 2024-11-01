edición general
Un nuevo denunciante de la Seguridad Social alega que un trabajador de DOGE accedió indebidamente a datos y planeaba compartirlos. (Eng)

Un ex-empleado del DOGE habría accedido y copiado bases de datos sensibles de la Seguridad Social de EE. UU. con información de más de 500 millones de ciudadanos. Según un denunciante, el ingeniero habría guardado una base de datos completa en un USB con números de seguridad social, fechas de nacimiento y datos familiares. La Oficina del Inspector General y el Congreso están investigando.

themarquesito #1 themarquesito
Estaba claro que el DOGE iba a ser un mamoneo mayúsculo de robo de datos especialmente protegidos.
Supercinexin #2 Supercinexin
#1 Y los datos que han ido directamente a parar a los discos duros de las Big Tech, eso cualquiera lo trae ya de vuelta, con guerras o sin ellas. Eso ya es propiedad privada de la inteligencia tecnológica, a ofrecer como producto a aseguradoras, inteligencia militar, hospitales privados, etcétera.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 y lo que no tenían, seguro que Palantir lo obtiene
Supercinexin #4 Supercinexin *
#3 Ya lo tendrá dentro. Le habrá hecho un giro de bitcoins a Musk, o regalado tropecientos millones en acciones de Palantir y ya está, datos ingeridos.

Recuerda que son gordos privados trabajando entre ellos, o sea corrupción total desde la mismísima base del modelo.
