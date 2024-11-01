Nuevo cálculo sobre Los Límites del Crecimiento [ENG]

Las energías renovables representan alrededor del 17% de la cuota total. Y, siendo sinceros, hasta ahora se han sustituido muy pocos combustibles fósiles por renovables; estas se han sumado a los combustibles fósiles.
Los recursos mundiales de materias primas son limitados y aproximadamente la mitad ya se han agotado. Esto significa que, a partir de ahora, cada ciudadano del planeta dispondrá de cada vez menos energía. Además, el mantenimiento de la infraestructura de cada país consume una parte adicional y cada vez mayor del total.
| etiquetas: crecimiento económico , modelos , recursos , colapso
Las energías renovables son más un producto del uso de combustibles fósiles que un sustituto de estos. No está nada claro si un mundo industrial puede subsistir únicamente con energías renovables. Es posible que solo sean una especie de «extensor de autonomía».
Ahora decreceremos por las malas.
Las élites lo saben, vox y el PP lo saben. Y trabajan para que tú no lo sepas