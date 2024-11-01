Nuevo cálculo sobre Los Límites del Crecimiento [ENG]

Las energías renovables representan alrededor del 17% de la cuota total. Y, siendo sinceros, hasta ahora se han sustituido muy pocos combustibles fósiles por renovables; estas se han sumado a los combustibles fósiles.



Los recursos mundiales de materias primas son limitados y aproximadamente la mitad ya se han agotado. Esto significa que, a partir de ahora, cada ciudadano del planeta dispondrá de cada vez menos energía. Además, el mantenimiento de la infraestructura de cada país consume una parte adicional y cada vez mayor del total.