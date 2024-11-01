edición general
17 meneos
13 clics
Un nuevo barco de ICL, empresa israelí que extrae minerales de territorios ocupados, atracará en Cartagena

Un nuevo barco de ICL, empresa israelí que extrae minerales de territorios ocupados, atracará en Cartagena

Pese a los anuncios del Gobierno, los negocios de la empresa israelí ICL, que extrae minerales de los territorios ocupados palestinos, contribuye al genocidio y vende fertilizantes en España, continúan.

| etiquetas: israel , genocidio
15 2 0 K 164 actualidad
2 comentarios
15 2 0 K 164 actualidad
#1 omega7767
como un pais tan pequeño como Israel puede causar tantos problemas en el mundo
0 K 11
Asimismov #2 Asimismov
#1 hay muchos más problemas en el mundo que los provocados por Israel.
Estos últimos tienen una visibilidad enorme en comparación con los demás y por contra suelen ser intencionadamente provocadores desde el minuto uno calificando a los detractores de crímenes horribles como es el antisemitismo, cosa que no hace ningún otro país del mundo.
1 K 30

menéame