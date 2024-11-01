·
17
meneos
13
clics
Un nuevo barco de ICL, empresa israelí que extrae minerales de territorios ocupados, atracará en Cartagena
Pese a los anuncios del Gobierno, los negocios de la empresa israelí ICL, que extrae minerales de los territorios ocupados palestinos, contribuye al genocidio y vende fertilizantes en España, continúan.
#1
omega7767
como un pais tan pequeño como Israel puede causar tantos problemas en el mundo
0
K
11
#2
Asimismov
#1
hay muchos más problemas en el mundo que los provocados por Israel.
Estos últimos tienen una visibilidad enorme en comparación con los demás y por contra suelen ser intencionadamente provocadores desde el minuto uno calificando a los detractores de crímenes horribles como es el antisemitismo, cosa que no hace ningún otro país del mundo.
1
K
30
