edición general
2 meneos
35 clics

Nuevo Anticristo para Doommies

Sobre Peter Thiel, fundador de Palantir (empresa especializada en crear sistemas que gestionan datos sensibles) y sus mensajes apocalípticos.

| etiquetas: peter , thiel , tecnologia , eeuu , capitalismo , silicon valley
1 1 0 K 18 cultura
sin comentarios
1 1 0 K 18 cultura

menéame