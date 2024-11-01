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Nueve muertos, entre ellos ocho niños, en otro tiroteo en una escuela de Turquía, el segundo en 24 horas

Nueve muertos, entre ellos ocho niños, en otro tiroteo en una escuela de Turquía, el segundo en 24 horas

Ocho niños y un profesor han muerto y otras 13 personas han resultado heridas, seis de ellas en situación crítica, en un tiroteo este miércoles en un centro educativo de la provincia turca de Kahramanmaraş, en el sur del país. El atacante, un adolescente de 14 años también alumno del centro, se ha suicidado, según las autoridades. Se trata del segundo incidente de este tipo en Turquía en 24 horas.

| etiquetas: nueve muertos , escuela turca
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