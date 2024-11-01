edición general
Las nuevas normas de la DGT que tendrán que acatar ciclistas y motoristas en 2025

La DGT acaba de anunciar un paquete con nuevas medidas para ciclistas y motoristas con las que pretende reducir el número de accidentes. Las cifras fueron dramáticas en 2024. El organismo dirigido por Pere Navarro pretende dar un salto en seguridad vial. La DGT va a obligar por fin a los motoristas a llevar cascos integrables o modulares y guantes de protección. No evitará los accidentes, pero mitigará las consecuencias en caso de producirse y salvará más de una vida.

#6 yarkyark *
"Los ciclistas deben cumplir con la misma medida de utilizar elementos reflectantes que se aplica a los motoristas. Además, podrán circular en sentido contrario en vías urbanas limitadas a 30 km/h en atascos y retenciones. "

¿Estas son las medidas que dicen que van a reducir los accidentes? :shit:
3 K 44
#13 Einwanderer
#10 #6 Esto ya existe al menos en Francia y Alemania y, leyendo el documento de la DGT, lo que van a hacer es copiarlo y que puedas circular así allá donde esté señalizado.
1 K 9
#15 yarkyark
#13 "allá donde esté señalizado."

Eso la noticia no lo pone.
1 K 20
Ripio #16 Ripio
#13 Me parece disparatado circular en sentido contrario y decir que eso va a evitar accidentes.
0 K 20
#22 R2dC
#16 En atascos y retenciones.
1 K 29
enochmm #17 enochmm
#6 #10 En otros países lleva décadas permitido.
0 K 11
Ripio #18 Ripio
#17 No te lo discuto, pero me parece un error garrafal.
0 K 20
victorjba #8 victorjba
#7 Las luces son obligatorias desde siempre, otra cosa es que a los ciclistas les parezca mejor ir por la noche de oscuro y sin luces.
2 K 39
sotillo #20 sotillo
#8 ¿Son obligatorias, de verdad? Yo lo agradecería, tanto delante como detrás, que más de una vez te pones a adelantar a un coche y cuando ya no te da tiempo a nada ves al ciclista de frente y menudo susto que te llevas
0 K 12
Ripio #10 Ripio
¿Circular en sentido contrario va a evitar accidentes?
:shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit:

¿Pero quien es el grillao perdido que caga estas normas?
0 K 20
Khadgar #1 Khadgar
Ciclistas dando su opinión al respecto:
 media
0 K 13
victorjba #2 victorjba
#1 No cumplen las que ya hay como para ponerles nuevas xD
2 K 21
Narmer #7 Narmer
#2 Mejoran las actuales. La recomendación de circular por el centro del carril en lugar del arcén para dar más visibilidad será bien recibida por parte de la comunidad ciclista.

Luego el tema de la visibilidad creo que llevar luces potentes es mejor que llevar prendas reflectantes, ya que el material reflectante no suele ser transpirable y dudo que haya muchos que se lo quieran poner.
1 K 21
#12 Einwanderer
#7 Si es para bicis, las luces y reflectores ya eran obligatorios en españa, y también una prenda reflectante entre la salida y la puesta de sol. Además tienes muchas opciones, brazaletes, parches con velcro...
0 K 6
sotillo #21 sotillo
#12 Pues será a discreción, por donde círculo habitualmente no llegan ni a la mitad los que la llevan detras
0 K 12
#19 aitkiar
#2 No como los conductores, que las cumplen todas. No se dejan ni una.
0 K 6
#24 R2dC
Que gracioso como se pican más los conductores que los ciclistas con estas normas xD

Los ciclistas tendrán que utilizar el centro del carril siempre que sea posible para ser más visibles y el resto de vehículos deben mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

La DGT permite a los grupos de ciclistas circular en paralelo, aunque deben ocupar como máximo dos carriles y siempre lo más próximo posible al margen derecho de la calzada.

podrán circular en sentido

…   » ver todo el comentario
0 K 9
Rorschach_ #4 Rorschach_
Los ciclistas tendrán que utilizar el centro del carril siempre que sea posible para ser más visibles y el resto de vehículos deben mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Pues cero cambios.
0 K 9
sotillo #23 sotillo
#4 En el centro de la carrera ¿ Y yo para cruzarme con el tengo que dejar un metro y medio o yo también puedo ir por el centro de mi carril? Las dos cosas por donde voy no son posibles
0 K 12
#14 Beltza01
#9 En la noticia dice integrable. Habrá que buscar lo que es.
0 K 8
Skiner #11 Skiner
#9 Casco integral en un ciclista :shit:
0 K 7
aupaatu #3 aupaatu *
Los guantes pensaba que ya eran obligatorios y que los cascos al estar homologados cumplían con las normas de seguridad
0 K 7
Skiner #5 Skiner
#3 los guantes serán obligatorios para motoristas no para ciclistas.
0 K 7
aupaatu #9 aupaatu
#5 Si, los ciclistas no llevarán casco integral
0 K 7

