Las nuevas normas de la DGT que tendrán que acatar ciclistas y motoristas en 2025

La DGT acaba de anunciar un paquete con nuevas medidas para ciclistas y motoristas con las que pretende reducir el número de accidentes. Las cifras fueron dramáticas en 2024. El organismo dirigido por Pere Navarro pretende dar un salto en seguridad vial. La DGT va a obligar por fin a los motoristas a llevar cascos integrables o modulares y guantes de protección. No evitará los accidentes, pero mitigará las consecuencias en caso de producirse y salvará más de una vida.
¿Estas son las medidas que dicen que van a reducir los accidentes?
Eso la noticia no lo pone.
¿Pero quien es el grillao perdido que caga estas normas?
Luego el tema de la visibilidad creo que llevar luces potentes es mejor que llevar prendas reflectantes, ya que el material reflectante no suele ser transpirable y dudo que haya muchos que se lo quieran poner.
Los ciclistas tendrán que utilizar el centro del carril siempre que sea posible para ser más visibles y el resto de vehículos deben mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.
La DGT permite a los grupos de ciclistas circular en paralelo, aunque deben ocupar como máximo dos carriles y siempre lo más próximo posible al margen derecho de la calzada.
podrán circular en sentido
Pues cero cambios.