Las nuevas normas de la DGT que tendrán que acatar ciclistas y motoristas en 2025

La DGT acaba de anunciar un paquete con nuevas medidas para ciclistas y motoristas con las que pretende reducir el número de accidentes. Las cifras fueron dramáticas en 2024. El organismo dirigido por Pere Navarro pretende dar un salto en seguridad vial. La DGT va a obligar por fin a los motoristas a llevar cascos integrables o modulares y guantes de protección. No evitará los accidentes, pero mitigará las consecuencias en caso de producirse y salvará más de una vida.