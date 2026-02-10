Las nuevas IA chinas producen vídeo totalmente indistinguible de la realidad

Por primera vez, dos inteligencias artificiales generativas han conseguido el nivel de realismo y coherencia necesario para poder realizar vídeos y películas sintéticas indistinguibles de las grandes superproducciones de Hollywood.
Luego hay un efecto que ya ocurre sin necesidad de IA que es que hay tanta oferta que todo pierde la gracia. Irónicamente, hace años, o al menos a mí me pasa, por algún motivo disfrutaba más cuando aún era la "era?" de "grandes actores/actrices" con los que ya habías empatizado a lo largo de muchas otras películas, los veías en otros registros, ibas conociendo alguno nuevo, etc.
Vale, pero no todo… » ver todo el comentario
Aunque ya tenemos esbozos de lo que se puede hacer con IA y capacidad detrás como la parodia del señor de los anillos norkeana
www.youtube.com/watch?v=rzV-Un9aoT0
www.youtube.com/watch?v=et1eiecC87E
O el "accurate armor swap" que hicieron con el trailer de nolan.
www.youtube.com/watch?v=aM-TuFkUXEA
Y que me cambie esto de allí por esto de allá. O vamos a hacer este spin off con este personaje, que me gusta más. O bueno, ya que se maten todos entre ellos y me haces un crossover con este otro libro. Pero ya me aburro de verlo, ponlo mejor en modo videojuego, que pueda interactuar con el mando. Vale, ahora que sea nopor. Ahora tal.
Total que al final se acabarán las palomitas y acabaré en el sofá sobado como siempre. Lo que ya me pasa intentando elegir serie de Netflix/Hbo/Disney+/Prime o videojuego de Game Pass entre los chorromil que tengo.