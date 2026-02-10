edición general
Las nuevas IA chinas producen vídeo totalmente indistinguible de la realidad

Las nuevas IA chinas producen vídeo totalmente indistinguible de la realidad

Por primera vez, dos inteligencias artificiales generativas han conseguido el nivel de realismo y coherencia necesario para poder realizar vídeos y películas sintéticas indistinguibles de las grandes superproducciones de Hollywood.

josde #7 josde
Eso va a ser la ruina y el paro para las bien pagadas estrellas de Hollywood.
Asimismov #2 Asimismov
Ahora sólo falta que el argumento sea suficientemente bueno
.
tul #4 tul
#2 eso solo le falta a hollywood, en china se preocupan por dotarlas de un guion coherente
TikisMikiss #8 TikisMikiss
#2 Quién quiere un buen argumento pudiendo hacer remakes de lo de siempre?

Luego hay un efecto que ya ocurre sin necesidad de IA que es que hay tanta oferta que todo pierde la gracia. Irónicamente, hace años, o al menos a mí me pasa, por algún motivo disfrutaba más cuando aún era la "era?" de "grandes actores/actrices" con los que ya habías empatizado a lo largo de muchas otras películas, los veías en otros registros, ibas conociendo alguno nuevo, etc.

Vale, pero no todo…   » ver todo el comentario
placeres #5 placeres
Es impresionante, aunque aún se notan los artefactos y un cierto 'valle inquietante' en los detalles. Pero me pregunto: ¿cuánto faltará para que hagan un manhua/manhwa y saquen directamente la adaptación visual? Por no hablar de meterle un libro y decirle: Hazme la serie.

Aunque ya tenemos esbozos de lo que se puede hacer con IA y capacidad detrás como la parodia del señor de los anillos norkeana
www.youtube.com/watch?v=rzV-Un9aoT0
www.youtube.com/watch?v=et1eiecC87E

O el "accurate armor swap" que hicieron con el trailer de nolan.
www.youtube.com/watch?v=aM-TuFkUXEA
TikisMikiss #9 TikisMikiss
#5 Lo del libro lo he pensado, pero luego dije... a ver, si ya conozco el libro, y seguro que tiene cosas que cambiaría, pues ya que estamos le digo que me cambie a este personaje o a aquel.

Y que me cambie esto de allí por esto de allá. O vamos a hacer este spin off con este personaje, que me gusta más. O bueno, ya que se maten todos entre ellos y me haces un crossover con este otro libro. Pero ya me aburro de verlo, ponlo mejor en modo videojuego, que pueda interactuar con el mando. Vale, ahora que sea nopor. Ahora tal.

Total que al final se acabarán las palomitas y acabaré en el sofá sobado como siempre. Lo que ya me pasa intentando elegir serie de Netflix/Hbo/Disney+/Prime o videojuego de Game Pass entre los chorromil que tengo.
rojo_separatista #1 rojo_separatista
Habría que ver cuan fuel al prompt es el resultado, pero las grandes productoras deberían empezar a preocuparse.
#6 Tok_Tok
Muy chulo, pero sigue viéndose en casi todos que es IA. Sobre todo en interacción de las manos y objetos, interacciones físicas, iluminación inconsistente, etc. Abusan de ciertos planos para enmascarar esto.
