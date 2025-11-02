edición general
Nueva versión estable de Devuan GNU+Linux, Devuan 6 Excalibur. (ENG)

Se acaba de liberar hoy 3 de noviembre de 2025 la nueva versión de Devuan, distribución fork de Debian sin systemd como sistema de inicio. En concreto se trata de Devuan 6 Excalibur, equivalente a Debian 13 "Trixie" pero sin systemd. La notas sobre esta nueva versión se puede consultar aquí: files.devuan.org/devuan_excalibur/Release_notes.txt El anuncio en el foro de la distribución: dev1galaxy.org/viewtopic.php?id=7507 Para descargas: www.devuan.org/get-devuan Para apoyar el proyecto: www.devuan.org/os/donate

Pensaba que era un error pero veo que existe esa distro.
Que antiguo me estoy quedando :-(
Mosquitón
No me he enterado de nada, pero el entusiasmo del escritor me recuerda al mío los días previos a la salida de un nuevo PCFútbol en los años 90.
