Nueva versión estable de Devuan GNU+Linux, Devuan 6 Excalibur. (ENG)

Se acaba de liberar hoy 3 de noviembre de 2025 la nueva versión de Devuan, distribución fork de Debian sin systemd como sistema de inicio. En concreto se trata de Devuan 6 Excalibur, equivalente a Debian 13 "Trixie" pero sin systemd. La notas sobre esta nueva versión se puede consultar aquí: files.devuan.org/devuan_excalibur/Release_notes.txt
El anuncio en el foro de la distribución: dev1galaxy.org/viewtopic.php?id=7507
Para descargas: www.devuan.org/get-devuan
Para apoyar el proyecto: www.devuan.org/os/donate
Que antiguo me estoy quedando