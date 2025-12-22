edición general
Los grandes propietarios acumulan más viviendas que nunca y ya poseen casi 40.000 en Baleares

Los datos del catastro ponen de manifiesto que grandes propietarios acumulan cada vez más bienes y que estamos viviendo una lenta, pero progresiva concentración de patrimonio en pocas manos. El proceso ha ido a más en la última década en las Islas

Findeton #6 Findeton
El mayor propietario: el estado.
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#3 Empieza a mover fotos de sitios llenos de suciedad y karens, abuelas quue no usan internet y verás como espantas a la mayoría de gente
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Lo arreglamos usando la IA (Gemini, nano banana) para coger las fotos de mallorca y poner mucha gente, masificado, drogadictos, karens, mal tiempo, demasiada gente, suciedad, subirlo a redes y hundir la demanda
Arkhan #3 Arkhan *
#1 Pero si con poner fotos directamente sin retocar ya vale. No hay que poner una IA, solamente hacer la foto antes de que pase el barrendero.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
De petit anava a Mallorca cada estiu a veure uns amics de mon pare. La gent parlava català (o mallorquí si ho prefereixes ) I ara... anglès o alemany.
frg #9 frg *
#4 Eso ocurre en muchos sitios. Si vas a Barcelona en muchos barrios no oyes Catalán ni Castellano, predominando el Inglés, Italiano, Alemán, Francés, Holandés, ... "El gran reemplazo" creo se llama.
#11 VFR
#4 antes mallorquín y castellano, ahora ingles, alemán, francés, árabe, wolof, catalán, montones de dialectos del castellano ...
frg #8 frg
¿Sólo 40.000? No me lo creo. Seguro son muchos más.
Olepoint #2 Olepoint
Que no , que no, que me ha dicho el típico gilip... digo, el que sabe mucho de esto que son pobres viejecitas con 1 pisito comprado con sus ahorros que los alquilan para complementar sus "probes" pensiones, y que además, los malvados okupas se los quitan cuando salen a comprar el pan.... :troll:
Dragstat #5 Dragstat
#2 eso sería antes, ahora cualquiera capaz de comprar a tocateja no se lo piensa. Y menos en las islas, donde con lo limitado que es el espacio da la impresión que nunca van a parar de subir. Al final van a tener que fletar aviones patera diarios para trasladar a trabajadores desde la península y así poder mantener los servicios básicos.
#10 miraqueereslinda *
#2 esta es la distribución de propietarios en España en 2025:

- Propietarios con una vivienda: ~80-82% (Residen en ella la mayoría).

- Propietarios con dos o más viviendas (pequeños tenedores): ~18-20%.

- Propietarios con tres o más viviendas (grandes tenedores particulares): ~4%.

- Fondos de inversión un ~8%-10% del total.

Eso son los datos y no otros.

Pero vamos a simplificar el asunto con una pregunta retórica: ¿en qué cabeza cabe que un millonario o un fondo que invierta en vivienda tenga posibilidad económica de adquirir más propiedades que el común de los mortales?
