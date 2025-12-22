Los grandes propietarios acumulan más viviendas que nunca y ya poseen casi 40.000 en Baleares

Los datos del catastro ponen de manifiesto que grandes propietarios acumulan cada vez más bienes y que estamos viviendo una lenta, pero progresiva concentración de patrimonio en pocas manos. El proceso ha ido a más en la última década en las Islas
| etiquetas: mallorca , vivienda
- Propietarios con una vivienda: ~80-82% (Residen en ella la mayoría).
- Propietarios con dos o más viviendas (pequeños tenedores): ~18-20%.
- Propietarios con tres o más viviendas (grandes tenedores particulares): ~4%.
- Fondos de inversión un ~8%-10% del total.
Eso son los datos y no otros.
Pero vamos a simplificar el asunto con una pregunta retórica: ¿en qué cabeza cabe que un millonario o un fondo que invierta en vivienda tenga posibilidad económica de adquirir más propiedades que el común de los mortales?