Nueva protesta de los vecinos de Rosales para paralizar el proyecto de vivienda pública en el solar escogido por el Gobierno de Aragón
La asociación Entrelagos pide que se "cancele o suspenda" el proyecto y exige compromisos con el centro de salud y los equipamientos pendientes
|
etiquetas
:
protesta
,
vecinos
,
rosales
,
paralizar
,
vivienda pública
,
solar
,
aragón
actualidad
1 comentarios
actualidad
#1
Presi007
y por último, el solar donde se realizará la protesta, escogido por la DGA para construir 192 "mini pisos de 31 a 42 metros cuadrados" y que, resaltan, "serán de gestión privada".
"Serán para jóvenes con rentas no inferiores a 1500 euros al mes por precios de alquiler similares a los del mercado, entre los 420 y 762 euros mensuales, incluso descontando la subvención de 2 euros el metro cuadrado que se embolsará el fondo inmobiliario que gestionará estos dos bloques colmena hasta el año 2100 cobrando la renta a precio de mercado desde 2040, pasados los primeros 15 años", prosiguen. Es por esto último que desde Entrelagos piden a la DGA que "suspenda o cancele" el proyecto.
3
K
53
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
