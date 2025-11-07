edición general
Nueva protesta de los vecinos de Rosales para paralizar el proyecto de vivienda pública en el solar escogido por el Gobierno de Aragón

La asociación Entrelagos pide que se "cancele o suspenda" el proyecto y exige compromisos con el centro de salud y los equipamientos pendientes

y por último, el solar donde se realizará la protesta, escogido por la DGA para construir 192 "mini pisos de 31 a 42 metros cuadrados" y que, resaltan, "serán de gestión privada".

"Serán para jóvenes con rentas no inferiores a 1500 euros al mes por precios de alquiler similares a los del mercado, entre los 420 y 762 euros mensuales, incluso descontando la subvención de 2 euros el metro cuadrado que se embolsará el fondo inmobiliario que gestionará estos dos bloques colmena hasta el año 2100 cobrando la renta a precio de mercado desde 2040, pasados los primeros 15 años", prosiguen. Es por esto último que desde Entrelagos piden a la DGA que "suspenda o cancele" el proyecto.
