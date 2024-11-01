edición general
Nueva polémica en torno a Ultra Boys: varios de sus jóvenes se fotografían en el Valle de los Caídos

Los protagonistas, adscritos al Frente Joven, acudieron a Madrid con motivo del encuentro del Sporting con el Leganés y exhibieron

| etiquetas: sporting de gijón , ultra boys , extrema derecha , valle de los caídos
10 comentarios
ipanies #3 ipanies
Ultra boys y con esa corona de laurel en su diseño... Pero había que confirmarlo con una foto en un monumento construido por el genocida de españoles del siglo pasado?!?!?!?!
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#3 El diseño parece pensado por un adolescente de escasas luces.
alfre2 #7 alfre2
Insisto, no va siendo hora de volarlo ya?
Kleshk #1 Kleshk
¿Cual es la noticia? Si ya se sabía con que pié calzan...

La noticia sería si fueran demócratas
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 la noticia es que acabase en el Museo Reina Sofía xD
#8 yarkyark
#2 Eso es zona radioactiva para ellos. Al acercarse ya les entran mareos y vómitos.
makinavaja #9 makinavaja
#2 O en una biblioteca.... :-D :-D
cosmonauta #5 cosmonauta *
Suena muy gay, eso de ultraboy.

Eso de pasar el fin de semana viendo tíos en calzoncillos detrás de una pelotita siempre fue algo muy.... masculino :-D
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 Tu opinion sobre eso es erronea
cosmonauta #10 cosmonauta *
#6 Y tu sentido del humor inexistente.

Feliz domingo!
