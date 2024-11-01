·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8648
clics
Cuando el objetivo de la propaganda estadounidense era España
7100
clics
Los "fachatroll"
6195
clics
Los mejores amplificadores baratos de la historia
5016
clics
El nutricionista Aitor Sánchez, sobre la nueva pirámide alimentaria de EEUU: “Responde más a criterios ideológicos y empresariales que de salud pública”
4006
clics
Trump, de 79 años, lee accidentalmente en voz alta la nota privada de Marco Rubio [ENG]
más votadas
539
“No susceptible de derivación hospitalaria”: la frase que condenó a 7291 personas
293
Compra Europeo. Una iniciativa por la soberanía europea
339
Cinco nativos americanos detenidos por ICE durante las redadas en Minneapolis [ENG]
312
Las autoridades federales prohíben a Minnesota investigar el tiroteo de ICE en Minneapolis (Eng)
239
Israel mata en Gaza a 13 palestinos, entre ellos cinco niños
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
58
clics
Nueva polémica en torno a Ultra Boys: varios de sus jóvenes se fotografían en el Valle de los Caídos
Los protagonistas, adscritos al Frente Joven, acudieron a Madrid con motivo del encuentro del Sporting con el Leganés y exhibieron
|
etiquetas
:
sporting de gijón
,
ultra boys
,
extrema derecha
,
valle de los caídos
7
2
0
K
94
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
94
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
ipanies
Ultra boys y con esa corona de laurel en su diseño... Pero había que confirmarlo con una foto en un monumento construido por el genocida de españoles del siglo pasado?!?!?!?!
1
K
25
#4
Un_señor_de_Cuenca
#3
El diseño parece pensado por un adolescente de escasas luces.
0
K
13
#7
alfre2
Insisto, no va siendo hora de volarlo ya?
1
K
24
#1
Kleshk
¿Cual es la noticia? Si ya se sabía con que pié calzan...
La noticia sería si fueran demócratas
1
K
24
#2
Verdaderofalso
#1
la noticia es que acabase en el Museo Reina Sofía
3
K
69
#8
yarkyark
#2
Eso es zona radioactiva para ellos. Al acercarse ya les entran mareos y vómitos.
0
K
11
#9
makinavaja
#2
O en una biblioteca....
0
K
12
#5
cosmonauta
*
Suena muy gay, eso de ultraboy.
Eso de pasar el fin de semana viendo tíos en calzoncillos detrás de una pelotita siempre fue algo muy.... masculino
1
K
-7
#6
Antipalancas21
#5
Tu opinion sobre eso es erronea
0
K
20
#10
cosmonauta
*
#6
Y tu sentido del humor inexistente.
Feliz domingo!
0
K
13
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La noticia sería si fueran demócratas
Eso de pasar el fin de semana viendo tíos en calzoncillos detrás de una pelotita siempre fue algo muy.... masculino
Feliz domingo!