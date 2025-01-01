edición general
La nueva polémica que rodea al fútbol femenino: sin tele para la Liga F, presidentas cenando en un McDonald's en la Eurocopa...

Quedan poco más de tres semanas para que arranque la competición y todavía no hay confirmación pública por parte de la plataforma audiovisual, que anualmente paga 7,5 millones de euros para televisar la Liga F, de que este año continúe con su emisión. Tras la final de la Eurocopa, los representantes que se quedaron fuera del palco se vieron obligados a cenar en un McDonalds por las altas horas de la noche a las que salieron del estadio, donde España cayó derrotada en los penaltis.

Relajao
Gente de clase alta cenando en un Mac Donalds!? Qué vergüenza, espero que las indemnicen y metan en la cárcel a los responsables.
Y por supuesto, las cadenas tienen que emitir el fútbol femenino aunque que no lo vea nadie y vayan a pérdidas. El Gobierno debería obligar a todo el mundo por ley a verlo. Todo arreglado.
Khadgar
#1 No olvides el merchandising, la gente tiene que comprar merchandising.
Jaime131
A la gente no le gusta el fútbol femenino, deberían haberlo asumido hace mucho.
Pacman
#3 ni el masculino, en mi caso

Me parece un negocio donde se mueven cantidades obscenas de dinero. El día que limpien ahí...
Esfingo
#4 Ahí patinas, mira las audiencias en televisión, el número de espectadores en los campos y el tráfico en redes.
Borgiano
Bueno, pero pueden hacer deporte igualmente, que es de lo que se trata ¿no?
musg0
#5 Es de perogrullo, pero el deporte profesional se hace por dinero. Estos temas hay que verlos como problemas laborales dentro del mundo del deporte, igual que se haría en cualquier otro campo.
mefistófeles
esos representantes que se quedaron fuera del palco se vieron obligados a cenar en un McDonalds por las altas horas de la noche a las que salieron del estadio

Pues si los restaurantes estaban cerrados y por aquellos lares no hay garitos que te pongan un bocadillo de panceta o calamares por la noche, no sé yo el problema.
javi618
Pobres chicas, sin derechos televisivos millonarios, obligadas a comer comida basura... ¿qué coño pasa en este país, nos hemos vuelto todos fachas o qué?
pirat
#2 A los fachas les encanta ir a esa basura, luego van de patriotas y que si cerves en tabernas...
Creo que solo he ido una vez obligado por un cumpleaños cuando mis hijos eran pequeños y lo recuerdo peor de lo que esperaba, además de caro, incómodo, desagradable y sórdido.
