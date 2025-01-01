La nueva polémica que rodea al fútbol femenino: sin tele para la Liga F, presidentas cenando en un McDonald's en la Eurocopa...

Quedan poco más de tres semanas para que arranque la competición y todavía no hay confirmación pública por parte de la plataforma audiovisual, que anualmente paga 7,5 millones de euros para televisar la Liga F, de que este año continúe con su emisión. Tras la final de la Eurocopa, los representantes que se quedaron fuera del palco se vieron obligados a cenar en un McDonalds por las altas horas de la noche a las que salieron del estadio, donde España cayó derrotada en los penaltis.