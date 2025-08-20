Nueva polémica publicitaria: prohíben en Reino Unido anuncio de un gel de ducha por "estereotipo racial"

El regulador británico de la publicidad prohibió este miércoles un anuncio del gel de ducha Sanex, propiedad del grupo estadounidense Colgate-Palmolive, por sugerir que la piel negra es "problemática" y la piel blanca "superior". La Autoridad de Normas Publicitarias informó que actuó tras recibir quejas que señalaban que el anuncio televisivo perpetuaba estereotipos negativos sobre las personas de piel más oscura. El anuncio, emitido en junio, mostraba a dos modelos negras con "piel con picazón y seca, que se presentaba como problemática".
| etiquetas: sanex , reino unido , anuncio , racismo
O a la modelo blanca quejándose también de que antes de usarlo tenía la piel seca.
No hace falta ser un genio del márketing para eso. ¿Queres que gente de todos los colores compre tu producto? pon gente de todos los colores diciendo que lo han usado y ahora están supercontentos de lo bien que les va.
