Nueva polémica publicitaria: prohíben en Reino Unido anuncio de un gel de ducha por "estereotipo racial"

El regulador británico de la publicidad prohibió este miércoles un anuncio del gel de ducha Sanex, propiedad del grupo estadounidense Colgate-Palmolive, por sugerir que la piel negra es "problemática" y la piel blanca "superior". La Autoridad de Normas Publicitarias informó que actuó tras recibir quejas que señalaban que el anuncio televisivo perpetuaba estereotipos negativos sobre las personas de piel más oscura. El anuncio, emitido en junio, mostraba a dos modelos negras con "piel con picazón y seca, que se presentaba como problemática".

The_Ignorator #11 The_Ignorator
#4 Los clásicos no fallan :-P  media
Pointman #6 Pointman
¿Tan difícil era poner una de las modelos negras junto a la blanca diciendo que había usado el gel y le había quedado la piel estupenda?
O a la modelo blanca quejándose también de que antes de usarlo tenía la piel seca.

No hace falta ser un genio del márketing para eso. ¿Queres que gente de todos los colores compre tu producto? pon gente de todos los colores diciendo que lo han usado y ahora están supercontentos de lo bien que les va.
#2 mancebador
Occidente cuesta abajo y sin frenos con las estupideces raciales.
#8 mancebador
#5 Ostia ese anuncio si que es cafre xD xD xD xD xD
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#8 curioso que lo llames precisamente así :roll:
yorokobu.es/y-tu-mas-cafre/
The_Ignorator #12 The_Ignorator
#5 Hay que tener cuidado con el programa de la lavadora.....que luego encoge lo que metes :troll:
CerdoJusticiero #7 CerdoJusticiero
La noticia sobre un anuncio en UK difícilmente podría ser más irrelevante, pero los comentarios que la acompañan son una delicia.

TRUMP:.....como dijo Trump....la raza blanca es superior y tiene su origen en la divinidad

Quieren un mundo lleno de delincuentes asi esta chile los de color humilde son la.mayoria una bostas,no veo ningún alemán,ruso, italiano delinquiendo.

Avanza la islamización de Europa

Maravilloso mundo de tarados que nos está quedando.
#13 txepel *
#7 A eso venía. El medio parece chileno, la noticia antigua y el público… de un expectro político específico.

PD: amigos racistas chilenos, si me estáis leyendo, para un racista europeo estáis al mismo nivel que un chaparro morenito boliviano, así que no os flipéis.
McGorry #3 McGorry
En países no-blancos no es raro encontrar cremas para blanquear la piel.
plutanasio #9 plutanasio
#3 Y para alisar el pelo. En colombia a los que tienen el pelo afro les dicen directamente que tienen el pelo malo
Elbaronrojo #15 Elbaronrojo
¿Y porqué no prohíben los anuncios de desodorante old spice por sugerir que los negros huelen mal?
#14 Pepepistolas *
Todo racismo, todo xenofobia, todo machismo. Que miedo vivir en España rodeado de toda esa jauria y con esas costumbres tan primitivas. Empecemos a modernizar la sociedad : Viva la fiesta del cordero !Viva la ablacion de las niñas y viva el burka que empodera a la mujer.
#1 Javiersoler
Por fin se empieza a poner orden. Ojalá prohíban cada anuncio sin gente de color
