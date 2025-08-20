Nueva polémica publicitaria: prohíben en Reino Unido anuncio de un gel de ducha por "estereotipo racial"

El regulador británico de la publicidad prohibió este miércoles un anuncio del gel de ducha Sanex, propiedad del grupo estadounidense Colgate-Palmolive, por sugerir que la piel negra es "problemática" y la piel blanca "superior". La Autoridad de Normas Publicitarias informó que actuó tras recibir quejas que señalaban que el anuncio televisivo perpetuaba estereotipos negativos sobre las personas de piel más oscura. El anuncio, emitido en junio, mostraba a dos modelos negras con "piel con picazón y seca, que se presentaba como problemática".