La nueva nave de carga Cygnus XL llega a la ISS

El 18 de septiembre de 2025 a las 11:24 UTC la tripulación dela Expedición 73 de la Estación Espacial Internacional (ISS) capturó con el brazo robot del laboratorio orbital la nave de carga Cygnus NG-23 y, a las 14:10 UTC, la acopló al puerto inferior (nadir) del módulo Unity del segmento estadounidense de la ISS. A estas alturas, las visitas de las naves Cygnus forman parte de la rutina de la actividad de la estación, pero la novedad en este caso es que se trataba del primer ejemplar de una Cygnus mejorada y más grande, denominada Cygnus XL.