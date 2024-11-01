edición general
10 meneos
27 clics
La 'nueva' mili se expande por Europa en respuesta a la "amenaza" rusa: los modelos y los miedos que sí tocan a España

La 'nueva' mili se expande por Europa en respuesta a la "amenaza" rusa: los modelos y los miedos que sí tocan a España

Rusia y sus "amenazas" expansionistas más allá de Ucrania, es el argumento usado por la UE para rearmarse. Aunque el régimen de Putin asegura que no tiene interés más allá de Ucrania, y porque la considera suya, pero no deja de 'probar' a Europa con incursiones calculadas. "Más vale prevenir", verbalizaba Emmanuel Macron. Analizamos caso por caso la situacion del servicio militar de los países

| etiquetas: eu , servicio militar , rusia , modelos , futuro
9 1 1 K 115 Ejército
21 comentarios
9 1 1 K 115 Ejército
Comentarios destacados:    
#1 Pura propaganda de guerra. No nos dejemos engañar (como en la I guerra mundial):, para no acabar siendo victimas de una guerra que los golfos de Bruselas buscan, para su propio beneficio personal www.meneame.net/m/actualidad/europa-solo-hay-amenaza-no-procede-orient En Europa sólo hay una amenaza, que no procede de oriente, sino de occidente
#1 tierramar *
Pura propaganda de guerra. No nos dejemos engañar (como en la I guerra mundial):, para no acabar siendo victimas de una guerra que los golfos de Bruselas buscan, para su propio beneficio personal www.meneame.net/m/actualidad/europa-solo-hay-amenaza-no-procede-orient En Europa sólo hay una amenaza, que no procede de oriente, sino de occidente
10 K 96
Dragstat #6 Dragstat *
#1 recordar que "amenaza" y "amenazas" aparecen entrecomilladas haciendo uso de una de sus funciones, pueden ser palabras textuales, pero también sarcasmo. La noticia solo muestra lo que dicen, hacen yy hay. No se inventa nada.

"Señalar una palabra que se enuncia con hincapié o sarcasmo. Ejemplo: ¡Qué “amable” ha sido Juan conmigo! (enfatizando el sarcasmo de la palabra “amable”)".

www.inesem.es/revistadigital/idiomas/el-valor-de-los-signos-de-puntuac
2 K 51
Jakeukalane #15 Jakeukalane
#6 es uno de los buenos usos de las comillas, al contrario que cuando dicen "genocidio".
0 K 11
Dragstat #17 Dragstat
#15 normalmente, lo que dicen cuando asesinan a civiles, incluyendo ancianos y niños, es que son "terroristas" y lo hacen "en defensa propia".
0 K 20
makinavaja #11 makinavaja
¿Qué amenaza rusa? Que yo sepa Rusia no ha amenazado a España en ningún momento.... :troll: :troll: :troll:
1 K 30
ur_quan_master #14 ur_quan_master
Que vaya su puta madre.

Considero nuestro deber generacional advertir a los jóvenes de que no se dejen engañar para ir al matadero.
1 K 29
ostiayajoder #4 ostiayajoder
Estan a tope con la propaganda esta de la mili ultimamwnte, no?

Es solo cuestion de tiempo q pongan esta payasada de 'tema srrio del q discutir'....

Madre mia...
1 K 24
Supercinexin #8 Supercinexin
Carne de cañón para la guerra que los derechistas y socioliberales ya están preparando para limpiar la población europea de pobres y hacer ese gran reset que tanto gusta a la derecha cuando se les agota el Capitalismo en cada una de sus caídas cíclicas.
1 K 21
#2 DenisseJoel
A ver cómo lo apañan en España para que solo afecte a los hombres.
0 K 11
Gry #7 Gry
#2 Me juego algo a que si aquí ponen la mili obligatoria será perfectamente constitucional que se reclute únicamente a los hombres. :troll:
1 K 23
#10 DenisseJoel
#7 Claro, porque para eso basta que el Tribunal Constitucional diga que lo es.

Así se podrá entrenar de manera forzosa a miles de hombres para ejercer la violencia y evitar el pensamiento crítico.
0 K 11
Dragstat #12 Dragstat *
#7 Hoy en día van todos, el problema es que la edad media en Espana es de 45 años, y hay muy pocos jóvenes. Van a tener que aumentar la edad hasta esos 45 años, por lo menos seguramente. Eso sí, los que tienen dinero todavía se libran, ya se ve en Rusia y Ucrania.

"El alistamiento afectaría a mujeres y hombres de entre 19 y 25 años en un primer momento. Sin embargo, la Constitución y la ley que regula el estado de sitio permiten al Gobierno ordenar modificaciones de las principales leyes militares si hiciera falta".

www.eleconomista.es/economia/noticias/13354472/05/25/pueden-llamar-a-f
0 K 20
verdor #20 verdor
¿Tanto va a subir el paro juvenil?
0 K 9
#5 Ethereum
Que vayan ellos y sus hijos a la mili y a la guerra. Yo me rindo ya de antemano, gracias.
0 K 8
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Yo piloto de drones desde el sofá mientras meneo
0 K 7
#9 pozz
Todos los rusoplanistas son unos genios, esos esfuerzos que realizan en favor del Kremlin estan teniendo frutos, se pensaban que ayudaban a Rusia poniendo trabas a Europa y Ucrania, y estan sentando las bases para algo que no les va a gustar lo mas minimo. Y pensar que esto se podria haber solucionado muy facil hace años dandole todo tipo de armas a Ucrania para derrotar y doblegar de forma humillante a Putin.... La cobardia se acaba pagando cara.
0 K 7
#13 Pingocho
#9 También se pudo haber solucionado desistiendo a que Ucrania se incorporara a la OTAN y reconociendo a Crimea como rusa, ya que estamos con lo que pudo ser y no fue. De haber sido así, Europa seguiría comprando gas barato y no hablaríamos de aumentar el gasto militar ni la milicia obligatoria.
1 K 28
#18 pozz *
#13 Ni en vuestros mas humedos sueños, Crimea nunca fue rusa y nunca lo sera, por mucho que los nazis la ocupen de forma ilegitima, expulsen a la poblacion local y la inunden de colonos.... Que se os olvida que el promotor del robo de Crimea, un tal Igor Strelkov, oficial del FSB, dijo en Enero del 2015 que robaron Crimea a punta de SU pistola, que las autoridades locales no querian ser rusas... x.com/visegrad24/status/1768943088431431928 Cuando hasta los propios nazis rusos os dejan…   » ver todo el comentario
0 K 7
suppiluliuma #21 suppiluliuma *
#13 Exacto. Con sólo reconocer a Crimea como rusa y decir que Ucrania nunca entraría en la OTAN, todo se hubiera resuelto. Putin nunca ha querido nada más.

- Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin): Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas, dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un todo único. Estas palabras no estaban motivadas por

…   » ver todo el comentario
0 K 9
Solucionaria #16 Solucionaria
Hay que recordar una cosa: el “irredentismo” post-soviético no es menos agresivo que el paneslavismo ruso, uno de los ingredientes de la I y la II Guerra Mundial (Antes de que me mordáis, recordemos el pacto Ribbentrop-Molotov)
Y las fronteras “naturales” rusas, tal y como se teoriza desde Moscú, llegan desde el Elba hasta el Adriático, incluyendo el Egeo y los estrechos (la ortodoxia es lo que tiene, el monte Athos es una base del patriarcado de Moscú)
Tenemos dos opciones: aceptar la desaparición de Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia... y la sumisión a Moscú (que no es mejor opción que el Washington de Trump) o ..
0 K 6
HeilHynkel #19 HeilHynkel
#16

Eso que fumas .. a ver si compartes.
0 K 20

menéame