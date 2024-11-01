La 'nueva' mili se expande por Europa en respuesta a la "amenaza" rusa: los modelos y los miedos que sí tocan a España

Rusia y sus "amenazas" expansionistas más allá de Ucrania, es el argumento usado por la UE para rearmarse. Aunque el régimen de Putin asegura que no tiene interés más allá de Ucrania, y porque la considera suya, pero no deja de 'probar' a Europa con incursiones calculadas. "Más vale prevenir", verbalizaba Emmanuel Macron. Analizamos caso por caso la situacion del servicio militar de los países