Una nueva fábrica de 2.350 millones en Trujillo convertirá a España en el mayor proveedor mundial de diamante para chips

La SETT aportará 752 millones de euros para la instalación de la fábrica, que producirá componentes para chips de alto rendimiento con una tecnología basada en diamantes sintéticos. La nueva planta fabricará diamantes monocristalinos como sustrato semiconductor que se utilizarán para obleas y chips de alto rendimiento, lo que aumenta la eficiencia en la computación con menor gasto energético. Este material ofrece el mejor rendimiento en aplicaciones de alto voltaje, alta temperatura y alta frecuencia por sus propiedades electricas y térmicas.