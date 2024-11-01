edición general
Una nueva fábrica de 2.350 millones en Trujillo convertirá a España en el mayor proveedor mundial de diamante para chips

La SETT aportará 752 millones de euros para la instalación de la fábrica, que producirá componentes para chips de alto rendimiento con una tecnología basada en diamantes sintéticos. La nueva planta fabricará diamantes monocristalinos como sustrato semiconductor que se utilizarán para obleas y chips de alto rendimiento, lo que aumenta la eficiencia en la computación con menor gasto energético. Este material ofrece el mejor rendimiento en aplicaciones de alto voltaje, alta temperatura y alta frecuencia por sus propiedades electricas y térmicas.

""""El proyecto tiene previsto ampliar las capacidades de fabricación de lingotes en Trujillo e incorporar actividades de corte de obleas, lapeado (alisado de alta precisión), pulido e inspección (revisión de la calidad de las obleas). La instalación será puntera a nivel global y se convertirá en un centro único de producción de este tipo de material para chips.

Suministrará a grandes compañías del sector, cubriendo las necesidades de la industria de fabricación de chips

