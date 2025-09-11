edición general
La nueva estrategia nacional contra la pobreza energética contempla por primera vez medidas para evitar los cortes de luz en las olas de calor

El Ministerio para la Transición Ecológica se plantea prohibir todas las llamadas comerciales de compañías eléctricas que no sean solicitadas expresamente por los clientes en el marco de la Propuesta de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030 publicada este jueves en audiencia pública. También pondrá el foco en la pobreza energética generada en verano por las olas de calor, impulsando los refugios climáticos y contemplando prohibir los cortes de suministro a colectivos vulnerables en esos periodos de calor.

#1 Pitchford
Está bien, pero el objetivo de aprobarlo antes de fin de año será difícil que se alcance.
