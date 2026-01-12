Una nueva especie de ameba bate el récord de resistencia al calor

Se descubrió en chimeneas hidrotermales del golfo de California una arqueobacteria, Methanopyrus kandleri, capaz de reproducirse a 122°C. Es impensable para los eucariotas sobrevivir en estas condiciones. La temperatura regula el metabolismo, influye en el pH, la actividad enzimática y las propiedades de las membranas. A partir de un cierto punto, las proteínas se desnaturalizan y pierden su estructura tridimensional. Por esto, los eucariotas, y particularmente los animales, tienen límites mucho más bajos de resistencia al calor.