edición general
9 meneos
12 clics
Una nueva especie de ameba bate el récord de resistencia al calor

Una nueva especie de ameba bate el récord de resistencia al calor

Se descubrió en chimeneas hidrotermales del golfo de California una arqueobacteria, Methanopyrus kandleri, capaz de reproducirse a 122°C. Es impensable para los eucariotas sobrevivir en estas condiciones. La temperatura regula el metabolismo, influye en el pH, la actividad enzimática y las propiedades de las membranas. A partir de un cierto punto, las proteínas se desnaturalizan y pierden su estructura tridimensional. Por esto, los eucariotas, y particularmente los animales, tienen límites mucho más bajos de resistencia al calor.

| etiquetas: ameba , resistencia , calor
7 2 0 K 90 ciencia
4 comentarios
7 2 0 K 90 ciencia
Spirito #1 Spirito
Amebus Ayusus es su nombre científico. :troll:
0 K 9
#2 rafeame
... La edad de las amebas llegará...
0 K 6
#4 Martillo_de_Herejes
#2 Y sin ojos compuestos me verás....
0 K 6
Spirito #3 Spirito *
Por cierto, la noticia es importante en el sentido de lo tenaz e increíble que es la vida.

¿Qué no habrá en el resto del inmensímo Universo si los ladrillos y el cemento de la vida están en abundancia y con ansías irrefrenables de construir? :hug:
0 K 9

menéame