Con nueva bandera rusa, espiado por Reino Unido y capturado por EEUU: ¿a qué viene tanto interés por un petrolero sin petróleo?

El 'Marinera' formaba parte de la ‘flota fantasma’ usada para esquivar las sanciones internacionales en intercambios comerciales y de petróleo; su abordaje por parte EEUU ha disparado las especulaciones sobre el valor real del barco y su contenido, incluida la posible presencia de armas rusas
Hasta que no desclasifiquen los documentos de la CIA, dentro de medio siglo, no se sabrá realmente qué había dentro.
Bahia de cochinos es el desembarco de la insurgencia patrocinada por la CIA en Cuba intentando invadir/tomar el poder en Cuba.
es.wikipedia.org/wiki/Invasión_de_bahía_de_Cochinos
La jugada nuclear de los Rusos es la crisis de los misiles de 13 días por la que USA estableció un bloqueo naval sobre Cuba impidiendo la entrada barcos rusos que transportaban misiles con cabezas nucleares.
es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_los_misiles_de_Cuba