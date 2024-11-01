edición general
Con nueva bandera rusa, espiado por Reino Unido y capturado por EEUU: ¿a qué viene tanto interés por un petrolero sin petróleo?

El 'Marinera' formaba parte de la ‘flota fantasma’ usada para esquivar las sanciones internacionales en intercambios comerciales y de petróleo; su abordaje por parte EEUU ha disparado las especulaciones sobre el valor real del barco y su contenido, incluida la posible presencia de armas rusas

Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
En ese barco había algo seguro, uno no dedica tantos esfuerzos para tomar un petrolero obsoleto y vacío, y mucho menos manda un submarino, junto a otros medios, a tratar de escoltarlo.
#3 Abril_2025
#2 Iba de Irán a Venezuela donde no consiguió atracar. Luego salió escopetado hacia Rusia con una tripulación capaz de abortar un intento de asalto del ejército yanki.

Hasta que no desclasifiquen los documentos de la CIA, dentro de medio siglo, no se sabrá realmente qué había dentro.
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 Bahia de cochinos 2.0. Los rusos querian repetir jugada nuclear
#5 yarkyark
#4 Estas mezclando 2 cosas diferentes de Cuba.

Bahia de cochinos es el desembarco de la insurgencia patrocinada por la CIA en Cuba intentando invadir/tomar el poder en Cuba.

es.wikipedia.org/wiki/Invasión_de_bahía_de_Cochinos

La jugada nuclear de los Rusos es la crisis de los misiles de 13 días por la que USA estableció un bloqueo naval sobre Cuba impidiendo la entrada barcos rusos que transportaban misiles con cabezas nucleares.

es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_los_misiles_de_Cuba
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 ah cierto, me fallaron las fechas, pensaba que la crisis de los misiles fue previa a la invasion de la bahia, y es al reves
#7 yarkyark
#2 Posiblemente armas.
#8 Pitchford
O el verdadero Maduro.. xD
makinavaja #1 makinavaja
Demostrar quien manda ahi... sin más... :-D
