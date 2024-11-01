edición general
14 meneos
74 clics
La nueva aritmética de la guerra

La nueva aritmética de la guerra

La tesis de Policy Tensor es sencilla en su formulación y preocupante en sus consecuencias. Estados Unidos se enfrenta a una derrota estratégica en el Golfo. No una derrota en el sentido tradicional de ejércitos derrotados o capitales conquistadas, sino algo más sutil y quizás más profundo: la incapacidad de lograr sus objetivos militares antes de que los costes acumulados —económicos, políticos y globales— se vuelvan insoportables. O, dicho en los términos que utiliza el autor: si Irán puede mantener sus ataques contra las monarquías petrolera

| etiquetas: derrota , estados unidos , irán , objetivos
11 3 0 K 222 politica
3 comentarios
11 3 0 K 222 politica
ombresaco #1 ombresaco
la victoria pírrica no es una expresión nueva como para defender que no sería una derrota en el sentido tradicional.
2 K 31
azathothruna #2 azathothruna
Logistica, logistica es la clave.
Dudo que un peluca naranja hijito de papa sepa de eso.
0 K 20
#3 z1018
Si Irán destruye la infraestructuras energéticas de los países del golfo, que lo puede hacer, van a sufrir todos.

Si además destruye los aeropuertos principales, Dubai, Abu Dhabi y Doha, que son de los más importantes del mundo, el daño será catastrófico.

Y todavía no hemos visto los hipersónicos que usaron contra Israel en la breve guerra anterior.
0 K 7

menéame