La nueva aritmética de la guerra

La tesis de Policy Tensor es sencilla en su formulación y preocupante en sus consecuencias. Estados Unidos se enfrenta a una derrota estratégica en el Golfo. No una derrota en el sentido tradicional de ejércitos derrotados o capitales conquistadas, sino algo más sutil y quizás más profundo: la incapacidad de lograr sus objetivos militares antes de que los costes acumulados —económicos, políticos y globales— se vuelvan insoportables. O, dicho en los términos que utiliza el autor: si Irán puede mantener sus ataques contra las monarquías petrolera
| etiquetas: derrota , estados unidos , irán , objetivos
Dudo que un peluca naranja hijito de papa sepa de eso.
Si además destruye los aeropuertos principales, Dubai, Abu Dhabi y Doha, que son de los más importantes del mundo, el daño será catastrófico.
Y todavía no hemos visto los hipersónicos que usaron contra Israel en la breve guerra anterior.