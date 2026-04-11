"Nuestras ventas de eléctricos se han duplicado", afirma el CEO de Renault sobre la guerra de Irán

Renault confirma un notable aumento en la demanda de coches eléctricos tras la guerra de Irán. Su CEO, Fabrice Cambolive, explica que las ventas en Francia se han duplicado en pocos días y que la estrategia FutuREady busca reforzar la electrificación y reducir la dependencia del mercado europeo. La marca quiere equilibrar sus ventas entre Europa y países como India y Brasil para 2030. El nuevo Twingo eléctrico será clave por su precio accesible. Renault prevé que en 2035 los eléctricos representen casi todas las matriculaciones en Europa.