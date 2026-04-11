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"Nuestras ventas de eléctricos se han duplicado", afirma el CEO de Renault sobre la guerra de Irán

"Nuestras ventas de eléctricos se han duplicado", afirma el CEO de Renault sobre la guerra de Irán

Renault confirma un notable aumento en la demanda de coches eléctricos tras la guerra de Irán. Su CEO, Fabrice Cambolive, explica que las ventas en Francia se han duplicado en pocos días y que la estrategia FutuREady busca reforzar la electrificación y reducir la dependencia del mercado europeo. La marca quiere equilibrar sus ventas entre Europa y países como India y Brasil para 2030. El nuevo Twingo eléctrico será clave por su precio accesible. Renault prevé que en 2035 los eléctricos representen casi todas las matriculaciones en Europa.

| etiquetas: renault , electricos , guerra , iran
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3 comentarios
17 3 0 K 158 actualidad
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Cuando las ventas de un producto aumentan mucho en lo porcentual, suele ser porque las ventas del periodo anterior eran muy escasas.

Es más fácil duplicar cuando estás vendiendo 100 al mes que cuanto estás vendiendo 10.000 al mes
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kinz000 #1 kinz000
Al final esta guerra va a ser la que haga dispararse las ventas de coches eléctricos gracias al precio de los combustibles fósiles
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ixo #2 ixo
Bajad los precios, mamones!!! y empezar a hacer coches que demande la gente (la mayoría). Igual las ventas aumentan exponencialmente antes de que los chinos os coman la tostada (o lo que quede de ella). :wall:

:popcorn: :popcorn: :popcorn:
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menéame