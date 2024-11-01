edición general
En nuestra obsesión por terraformar Marte, hemos encontrado dos bacterias: una crea cemento, la otra la protege

Marte se ha convertido en una obsesión. Misiones como las lideradas por SpaceX lo demuestran y lo cierto es que ir es la parte “sencilla”. Lo realmente difícil es terraformar el planeta para poder realizar misiones de larga duración sobre el terreno. En la película ‘The Martian’ ya vimos cómo un astronauta sobrevivía en Marte a base de patatas cultivadas en el terreno y, aunque parezca ciencia ficción, ya estamos avanzando en ello. Pero también necesitamos construir, y lo mejor es utilizar el polvo marciano para crear ladrillos.

mmpulido #2 mmpulido
Hay otro planeta candidato para encontrar vida inteligente, aunque hay que buscarla muy bien para encontrarla... sino NO tendríamos que pensar en otro.
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Las bacterias florentinas.
#3 euacca
Convence tú a los millonarios de que se vayan a comer patatas en una tienda de campaña. Por mí perfecto pero me parece difícil que de verdad vayan. Y no, no es un plan B si la tierra se hace inhabilitable porque es que Marte ya es inhabitable. Te sale más a cuenta quedarte aquí cultivando patatas en un invernadero sellado, con mucha menos inversión que para hacerlo en Marte. Y allí si se te rompe una pieza estás jodido, mientras que aquí puedes buscar en escombros o lo que haya.
0 K 9

