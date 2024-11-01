En nuestra obsesión por terraformar Marte, hemos encontrado dos bacterias: una crea cemento, la otra la protege

Marte se ha convertido en una obsesión. Misiones como las lideradas por SpaceX lo demuestran y lo cierto es que ir es la parte “sencilla”. Lo realmente difícil es terraformar el planeta para poder realizar misiones de larga duración sobre el terreno. En la película ‘The Martian’ ya vimos cómo un astronauta sobrevivía en Marte a base de patatas cultivadas en el terreno y, aunque parezca ciencia ficción, ya estamos avanzando en ello. Pero también necesitamos construir, y lo mejor es utilizar el polvo marciano para crear ladrillos.
