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Nubarrones en los despachos de abogados: la IA ya sustituye algunos puestos

Nubarrones en los despachos de abogados: la IA ya sustituye algunos puestos

Varios bufetes globales estudian numerosos despidos en áreas administrativas por el uso de esta tecnología

| etiquetas: nubarrones , despachos , abogados , ia , sustituye , algunos , puestos
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5 comentarios
3 1 1 K 37 tecnología
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues es una putada se van a quedar los pobres abogados sin servir en Burger King.
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
Por redactar un NDA me pidieron este viernes 2k€. Prefiero que me roben a pagar eso.
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kastanedowski #3 kastanedowski
Titulares AI

"estudia un recorte de su plantilla" no significa sustituir becarios por AI

Las empresas hacen recortes siempre y este caso no tiene nada que ver o poco que haya AI
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#2 Hynkel
Verás qué risa cuando se empiecen a colar errores sutiles que cuesten casos.

La tecnología nunca ha destruido empleo neto. Ha forzado la supresión de roles y la creación de otros nuevos, eso sí. Pero llevamos viendo desde la primera revolución industrial (y las que llevamos) que más tecnología equivale a más trabajo humano, no menos.

Pero algunos siguen buscando la Piedra Filosofal.
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#5 rystan
Si hay algún sitio donde la IA es un puto desastre y un peligro serio, es en el consejo legal.

Pero puede ser útil para buscar documentos. Ojo, nunca para interpretarlos.
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