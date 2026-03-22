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Nubarrones en los despachos de abogados: la IA ya sustituye algunos puestos
Varios bufetes globales estudian numerosos despidos en áreas administrativas por el uso de esta tecnología
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#1
cenutrios_unidos
Pues es una putada se van a quedar los pobres abogados sin servir en Burger King.
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#4
ur_quan_master
Por redactar un NDA me pidieron este viernes 2k€. Prefiero que me roben a pagar eso.
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#3
kastanedowski
Titulares AI
"estudia un recorte de su plantilla" no significa sustituir becarios por AI
Las empresas hacen recortes siempre y este caso no tiene nada que ver o poco que haya AI
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K
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#2
Hynkel
Verás qué risa cuando se empiecen a colar errores sutiles que cuesten casos.
La tecnología nunca ha destruido empleo neto. Ha forzado la supresión de roles y la creación de otros nuevos, eso sí. Pero llevamos viendo desde la primera revolución industrial (y las que llevamos) que más tecnología equivale a más trabajo humano, no menos.
Pero algunos siguen buscando la Piedra Filosofal.
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K
7
#5
rystan
Si hay algún sitio donde la IA es un puto desastre y un peligro serio, es en el consejo legal.
Pero puede ser útil para buscar documentos. Ojo, nunca para interpretarlos.
0
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"estudia un recorte de su plantilla" no significa sustituir becarios por AI
Las empresas hacen recortes siempre y este caso no tiene nada que ver o poco que haya AI
La tecnología nunca ha destruido empleo neto. Ha forzado la supresión de roles y la creación de otros nuevos, eso sí. Pero llevamos viendo desde la primera revolución industrial (y las que llevamos) que más tecnología equivale a más trabajo humano, no menos.
Pero algunos siguen buscando la Piedra Filosofal.
Pero puede ser útil para buscar documentos. Ojo, nunca para interpretarlos.