Nos metemos en la Rave de Albacete: Más de 1.000 personas siguen de fiesta desde Nochevieja

Nos metemos en la Rave de Albacete: Más de 1.000 personas siguen de fiesta desde Nochevieja  

La rave ilegal instalada junto al embalse del Cenajo, en el término municipal de Férez, encara este jueves su primer día completo con alrededor de 1.200 asistentes, llegados desde varios puntos de Europa, que llevan de fiesta de manera ininterrumpida desde la tarde de ayer. La música continúa a alto volumen y, por el momento, no hay indicios de que el evento vaya a concluir en las próximas horas.

Spirito #1 Spirito
No me meto yo ahí ni aunque me paguen.
Connect #3 Connect
#1 Tampoco te quieren ahí
Spirito #12 Spirito
#3 Bueno, si me invitases tú igual me enternezco y voy y me quedo a tu vera, siempre a la verita tuya. :roll:
Supercinexin #10 Supercinexin
#1 De hecho sería un excelente blanco para probar el Oreshnik en combate real. Al estilo Israelita, con humanos de verdad.
Celebrus #2 Celebrus
Si los SoundSystems vienen aquí es porque saben lo tolerantes que son las fuerzas de seguridad con este tipo de eventos. En Francia o Italia, de donde son la mayoría de estos colectivos, a la que les montan una en su territorio la intervención en ella es inmediata.
#4 Yerai
#2 Eso e igual también que hace bastante más y frío y peor tiempo...
Connect #5 Connect
#2 Se vienen al sur de España porque hace más calor. Metes una rave de estas en plena Europa, y a las pocas hora están todos pajarito, y no por la droja sino por el frío!
antesdarle #6 antesdarle
#2 a mi lo que me sorprende es que puedan ser rentables, la mayoría terminan con el equipo requisado y multas. Ya puedes hacer mucha caja en la barra para sufragar todo.
#7 Yerai
#6 Primero de todo que dudo que se haga por la rentabilidad, y segundo si vas por Europa flipas viendo como gente de dinero hace cosas que no es por la rentabilidad, recuerdo en Berlín pensar continuamente aquí en España se hace un hotel o un centro comercial en vez de un parque, un museo, un skatepark, un rocodromo o mil cosas más que veía y me explicaban que era peña de pasta que lo hacía porque les gustaba...
antesdarle #9 antesdarle
#7 no lo decía tanto en que pudieran hacer dinero si no al menos no palmar. Pero tienes razón en que quien lo organiza lo haga únicamente porque le gusta y se puede permitir palmar miles de euros
#11 Yerai
#9 Normalmente (alguna que otra fiesta he montado a mucha menor escala) haces fiestas más comerciales para capitalizarte y después pues hay otras que haces por gusto y calculas pérdidas jajajaja aunque después se suelen montar barras, y en la última fiesta que participé una persona donó 10 euros para el sound...
Celebrus #8 Celebrus
#2 Es evidente que no es lo mismo Francia que España a nivel de temperaturas. España también es un lugar preferido por la disponibilidad de sitios para realizar un rave sin que nadie se entere. Pero fíjate que Republica Checa es otro de los paises, junto a España y Portugal, preferidos para montar raves. No creo que sea por lo templado de su clima.

#6 La mayoría de los Sounds Systems estan hechos por los propios miembros del colectivo. Compran equipos rotos o estropeados y los arreglan. Te hablo de memoria, hace ya 20 años, pero recuerdo que por webs/foros como Underave corrían planos y había mucha colaboración entre colectivos.

PD. Si. Tuve mi época ravera e incluso estuve en varias de ellas pinchando.
Spirito #13 Spirito *
#8 Bueno, ahora que ha prescrito, está bien que confieses por las buenas que estuviste pinchando música en tu época ravera. :troll:
