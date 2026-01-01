Nos metemos en la Rave de Albacete: Más de 1.000 personas siguen de fiesta desde Nochevieja  

La rave ilegal instalada junto al embalse del Cenajo, en el término municipal de Férez, encara este jueves su primer día completo con alrededor de 1.200 asistentes, llegados desde varios puntos de Europa, que llevan de fiesta de manera ininterrumpida desde la tarde de ayer. La música continúa a alto volumen y, por el momento, no hay indicios de que el evento vaya a concluir en las próximas horas.
#6 La mayoría de los Sounds Systems estan hechos por los propios miembros del colectivo. Compran equipos rotos o estropeados y los arreglan. Te hablo de memoria, hace ya 20 años, pero recuerdo que por webs/foros como Underave corrían planos y había mucha colaboración entre colectivos.
PD. Si. Tuve mi época ravera e incluso estuve en varias de ellas pinchando.