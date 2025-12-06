edición general
¿Qué nos lleva a ingresar en un hospital? Radiografía de las variaciones entre estaciones, sexo y edad

En España se producen alrededor de cuatro millones de ingresos en un hospital, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2023. Las razones varían según el sexo, la edad e incluso entre comunidades autónomas. Casi 300.000 se dan en Galicia. Teniendo en cuenta ambos territorios, el principal motivo de ingreso son patologías del aparato digestivo, mientras que el segundo varía: a nivel nacional lo fueron las enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular y en territorio gallego, la patología respiratoria.

