Por qué nos fascinan los líderes narcisistas

En la antigua mitología griega, quien se enamora de su propio reflejo se marchita y muere. En el Estados Unidos moderno, es ascendido a la oficina más grande, y a veces incluso es elegido para el Despacho Oval.

Jointhouse_Blues
Porque en el fondo somos ovejas, y buscamos un pastor que nos guíe y nos nos dé un propósito. En el narcisista encontramos a una persona carismática, en apariencia muy segura de si misma, que genera admiración y confianza, y sabe explotar las debilidades del rebaño, rebaño al que prometerá buenos pastos, y seguramente lleve al matadero.
