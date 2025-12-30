·
14414
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
8096
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
6453
clics
La invasión
4665
clics
¿Recordáis el paper sobre agujeros negros que llegó a portada? He programado una simulación
4030
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
más votadas
565
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
589
Pablo Iglesias: "Bombardean para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”
448
El presidente de Brasil denuncia el "inaceptable" ataque de EEUU y la captura de Maduro
445
Marine Le Pen critica ataque de Estados Unidos a Venezuela
328
México condena intervención militar en Venezuela
Por qué nos fascinan los líderes narcisistas
En la antigua mitología griega, quien se enamora de su propio reflejo se marchita y muere. En el Estados Unidos moderno, es ascendido a la oficina más grande, y a veces incluso es elegido para el Despacho Oval.
1 comentarios
Porque en el fondo somos ovejas, y buscamos un pastor que nos guíe y nos nos dé un propósito. En el narcisista encontramos a una persona carismática, en apariencia muy segura de si misma, que genera admiración y confianza, y sabe explotar las debilidades del rebaño, rebaño al que prometerá buenos pastos, y seguramente lleve al matadero.
