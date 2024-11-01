¿Nos entiende la IA o es simplemente una 'Habitación China'? De la falsa ilusión y una nueva denominación de lo 'consciente'

Existen personas que utilizan la IA como su psicólogo personal, mientras que otras afirman tener sentimientos amorosos hacia ellas. Escribir un correo, incluso mensajes de amor para ligar, todo esto es algo que cada día más personas automatizan y delegan en sus chatbots de confianza. En este marco, la línea entre su función como asistente y el entendimiento empieza a emborronarse y mucha gente se pregunta ¿realmente nos entiende la IA?