Lo que nos dicen las heridas [EN]  

Quince médicos internacionales declararon que, durante su trabajo en los hospitales de Gaza, vieron a niños de 15 años o menos con heridas de bala en la cabeza o el pecho. Según el recuento más conservador, en conjunto vieron a 114 niños con este tipo de heridas, la mayoría de los cuales han muerto. Testigos presenciales dijeron a los médicos que las balas procedían en su mayoría de francotiradores o drones del ejército israelí (IDF). La posibilidad de que estos fueron impactos accidentales es insignificante