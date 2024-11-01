edición general
12 meneos
14 clics
Noruega eliminará las razas de pollos de crecimiento rápido y el sacrificio de pollitos macho

Noruega eliminará las razas de pollos de crecimiento rápido y el sacrificio de pollitos macho

Noruega ha anunciado que eliminará progresivamente el uso de pollos de crecimiento rápido y pondrá fin al sacrificio de pollitos macho en la industria del huevo antes de finales de 2027.

| etiquetas: noruega , pollos , jaulas
10 2 0 K 91 actualidad
4 comentarios
10 2 0 K 91 actualidad
UnoYDos #2 UnoYDos
Y el caso de Noruega demuestra que ¡estos cambios son perfectamente viables!

A ver dentro de unos años cuando se termine de aplicar, cuando el kilo de pollo por este motivo cueste 15 euros el kilo o se duplique el precio de los huevos. Ya me se lo que va a pasar, los importaran de otros sitios donde no se apliquen esas leyes.
1 K 15
Natxelas_V #1 Natxelas_V
Bravo! Se puede comer carne sin putear a los animales. Comer carne de una vaca criada en extensivo (semi libertad por los campos), que tenga crías y se sacrifique cuando tiene más de 12 años, es algo ético y deseable. Comerse a un ternero recién nacido, es una aberración. Tener cerdos en semilibertad y comerlos cuando son mayores, está bien. Tener cerdas durante años en jaulas donde no se pueden dar la vuelta, preñarlas y que no puedan ni lamer a los lechones cuando se ponen a mamar, es maltrato animal.
No seamos hijos de puta. No apoyemos el maltrato animal. Compremos carne ética.
0 K 7
#3 bisti
#1 Comer carne sin putear a los animales... complicado. Vamos a ver cómo evoluciona el tema, pero no lo veo nada claro. ¿Qué van a hacer con los pollos machos? Acabarán importando huevos de otro sitio sin esa regulación. El 50% de los pollos que nacen son machos. Yo tengo gallinas para los huevos, no las como y gestionar los machos es un problemón. La solución para "no putear" a los animales es consumir menos producto animal.
0 K 6
Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero
Un plan de fisuras ...

El pollo costará 20€ el kg y la docena de huevos será a 6€.

Pero tranquilo, los importaremos de Marruecos a 10€ el kg el pollo y a 4€ la docena de huevos.


En Europa, los animales no sufrirán.

Sufrirán los bolsillos de los consumidores europeos.
Sufrirán los trabajadores en paro de las empresas avicolas.
0 K 6

menéame