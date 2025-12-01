edición general
Es normal que estés enfadada, hermana

"Y cuando se quieren dar cuenta están replicando con el emoticono del pulgar para arriba un comentario de su primo en el grupo de whatsapp de la familia en el que se queja de que a los migrantes les atienden antes en el médico y acaban hablando de las paguitas y llamando “Charo” a las mujeres que les llevan la contraria. O comienzan a añorar un franquismo que no han vivido pero que alguien que tampoco lo ha vivido, y al que es bastante probable que sea su madre quien le compre los calzoncillos, describió como una época de prosperidad y..."

Normal, te han engañado, te han hecho creer que tú padre, tú marido, tú hermano, tú primo son el enemigo, han creado un ejercito para acojonante para tenerte asustada a y aún asi se hacen llamar tu hermana, no son tus hermanas, no son tus amigas, no son tus aliadas, no te conocen ni te quieren conocer, quieren usarte y si para eso debes sufrir...sufre. así que.. espabila chocho
Ah pensaba que iba a hablar de los casos de acoso del PSOE. También me resulta curioso que se tengan que ir a EEUU que efectivamente es una distopía pudiendo elegir entre tanto y tantos.
Manosfera?
