Es normal que estés enfadada, hermana

"Y cuando se quieren dar cuenta están replicando con el emoticono del pulgar para arriba un comentario de su primo en el grupo de whatsapp de la familia en el que se queja de que a los migrantes les atienden antes en el médico y acaban hablando de las paguitas y llamando “Charo” a las mujeres que les llevan la contraria. O comienzan a añorar un franquismo que no han vivido pero que alguien que tampoco lo ha vivido, y al que es bastante probable que sea su madre quien le compre los calzoncillos, describió como una época de prosperidad y..."