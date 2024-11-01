Nombre Israel en España. ¿Cuántos hay?

¿Cuántos Israel hay en España? Popularidad del nombre Israel en España. Edad promedio de las personas con el nombre Israel en España. Nombres compuestos que contienen Israel. Principales provincias de España donde viven personas con él. 18.698 hombres que se llaman "Israel". Es un nombre relativamente joven respecto al promedio de edad español que es de 42 años. Entre las personas que se llaman Israel hay bastantes estudiantes y padres con niños pequeños. En el ranking de nombres "Israel" ocupa la posición 333 de un total de 49.936 nombres.