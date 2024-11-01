edición general
4 meneos
23 clics
Las nobles intenciones de Trump [subtitulado]

Las nobles intenciones de Trump [subtitulado]  

Jon Stewart esgrime las nobles intenciones de Trump en Venezuela.

| etiquetas: the daily show , jon stewart , trump , intenciones , venezuela
3 1 0 K 28 ocio
2 comentarios
3 1 0 K 28 ocio
Mikhail #2 Mikhail
Sería muy gracioso si no fuera cierto... :-(
0 K 7
#1 Hercules__
No se a que espera la corte penal internacional en poner a este zumbado en búsqueda y captura
0 K 6

menéame