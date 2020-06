No soy un negrata - Documental Raoul Neck - RTVE  

I Am Not Your Negro (No soy un negrata) es un documental de 2016 dirigido por Raoul Peck, basado en los escritos inacabados del aclamado autor James Baldwin que se compromete a llevar a cabo una tarea compleja: contar la Historia de América a través de las vidas de tres amigos asesinados: Medgar Evers, Martin Luther King y Malcom X. Contenido disponible hasta el 3 de junio de 2020.