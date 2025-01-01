·
8829
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
6141
clics
Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha
5747
clics
Un dominguero aparca su caravana tan cerca del mar que se la lleva la marea: «Menudas vistas»
6427
clics
Cachondeo en redes por las 'papas con choco' de Ángel León: "¿Cuál es la papa y cuál el choco?"
3697
clics
China cae rendida ante Marta Santana, la turista española que salvó a un menor de morir ahogado: "Acto heroico"
más votadas
637
«Nunca imaginé que todos los países del mundo iban a observar en televisión una matanza como la de Palestina, día tras día durante casi dos años, sin hacer nada»
468
La Justicia condena a un policía nacional a tres años de cárcel por inventarse una agresión de una detenida
467
Feijóo culpa al Gobierno de "llegar tarde" a los incendios por no activar medidas de competencia autonómica
443
La UEFA envía un mensaje a Israel por Gaza: "Dejen de matar niños, dejen de matar civiles"
486
Aumenta el rechazo en Suiza a la compra de 36 F-35 estadounidenses: la ciudadanía y la oposición, en contra
Estudiante denuncia en directo la complicidad de la BBC con el genocidio de Gaza (inglés)
Un estudiante sobresaliente entrevistado aprovechó el momento para decir: «Palestina libre, fin del genocidio, y la BBC es cómplice».
etiquetas
:
genocidio de gaza
,
bbc
,
cómplicidad
