No solo es Sarah Santaolalla: PP y Vox hacen pinza para vetar al exjuez Baltasar Garzón en TVE

El Partido Popular ha presentado una pregunta escrita en la que requiere la opinión del presidente de RTVE sobre “si considera adecuado que un medio público recurra, como expertos jurídicos para comentar actuaciones del Tribunal Supremo, a personas condenadas como delincuentes por ese mismo Tribunal”. Los dos partidos han presentado sendas preguntas parlamentarias para que el presidente de la Corporación, José Pablo López, rinda cuentas y explicaciones sobre por qué Garzón tiene tribuna libre en la televisión pública.