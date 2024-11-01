edición general
No solo es Sarah Santaolalla: PP y Vox hacen pinza para vetar al exjuez Baltasar Garzón en TVE

El Partido Popular ha presentado una pregunta escrita en la que requiere la opinión del presidente de RTVE sobre “si considera adecuado que un medio público recurra, como expertos jurídicos para comentar actuaciones del Tribunal Supremo, a personas condenadas como delincuentes por ese mismo Tribunal”. Los dos partidos han presentado sendas preguntas parlamentarias para que el presidente de la Corporación, José Pablo López, rinda cuentas y explicaciones sobre por qué Garzón tiene tribuna libre en la televisión pública.

Tres condenas tiene el PP por parte de la Audiencia y ahí siguen saliendo en la tele
#1 El PP, un partido delincuente y hay que soportar su estupidez y su mala fe. :palm:
#1 todos los días, a todas horas y en todos los canales
Pues Cifuentes no podría hablar de casi nada y la rubia falsificadora de titulitis más de lo mismo, además a este hombre creo que un juzgado superior ha dicho que se le readmita y que lo culparon sin razón, pero bueno...
Normal que el PP censure a los que no piensan como ellos, de hecho miembros activos de la misma organización sentenciaron injustamente en un juicio repleto de irregularidades a Garzón.

La derecha española no representa los valores democráticos y de libertad de España, o estás con ellos o su autoritarismo te perseguirá.

Contexto: www.meneame.net/m/actualidad/fiscalia-pide-justicia-indemnice-garzon-c [[La Fiscalía pide que Justicia indemnice a Garzón y cumpla con el…   » ver todo el comentario
El hecho que Garzón fuera cómplice necesario en torturas a vascos ni está en el debate.
Ni para unos ni para otros es relevante.
Siete magistrados del alto tribunal le declararon autor de un delito de prevaricación en relación con un delito de interceptación ilegal de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los investigados del 'caso Gürtel' con sus abogados defensores.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sostuvo que la condena había sido "imprevisible" al no estar basada, en su opinión, en "previsiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta…   » ver todo el comentario
Garzon, antiguo ministro del PSOE, contratado para dar sus opiniones imparciales.
Número dos de Felipe González en 1993 y condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación.

laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1056576

El retrato del nuevo ídolo de la izquierda.
¿Quien quiere vetar a Sara Santaolalla? Es la Eduardo Inda de la izquierda. Hay que exponerla y promocionarla.
#6 Puedes desarrollar tan sesudo argumento?
#7 Sara Santaolla es una choni indocumentada que cada vez que habla queda en ridículo. De igual manera que Inda servía de sparring para Pablo Iglesias, Sara sirve para los de derechas.
