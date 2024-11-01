No solo es Sarah Santaolalla: PP y Vox hacen pinza para vetar al exjuez Baltasar Garzón en TVE

El Partido Popular ha presentado una pregunta escrita en la que requiere la opinión del presidente de RTVE sobre “si considera adecuado que un medio público recurra, como expertos jurídicos para comentar actuaciones del Tribunal Supremo, a personas condenadas como delincuentes por ese mismo Tribunal”. Los dos partidos han presentado sendas preguntas parlamentarias para que el presidente de la Corporación, José Pablo López, rinda cuentas y explicaciones sobre por qué Garzón tiene tribuna libre en la televisión pública.
| etiquetas: pp , vox , veto , baltasar garzón , tve
La derecha española no representa los valores democráticos y de libertad de España, o estás con ellos o su autoritarismo te perseguirá.
Contexto: www.meneame.net/m/actualidad/fiscalia-pide-justicia-indemnice-garzon-c [[La Fiscalía pide que Justicia indemnice a Garzón y cumpla con el… » ver todo el comentario
Ni para unos ni para otros es relevante.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sostuvo que la condena había sido "imprevisible" al no estar basada, en su opinión, en "previsiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta… » ver todo el comentario
laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1056576
El retrato del nuevo ídolo de la izquierda.