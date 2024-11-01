No es solo Argüello, es todo lo que la Iglesia española se niega a curar

Soy una víctima de abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica. Pasé por el PRIVA. He iniciado también una solicitud en el nuevo sistema de reconocimiento y reparación acordado entre el Estado, el Defensor del Pueblo y la Iglesia. Escribo ahora desde una calma que me ha costado media vida conquistar. Y precisamente por esa calma puedo decirlo con más claridad: el problema no fue solo el abuso. El problema ha sido también la Iglesia española después del abuso.