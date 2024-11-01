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No es solo Argüello, es todo lo que la Iglesia española se niega a curar

No es solo Argüello, es todo lo que la Iglesia española se niega a curar

Soy una víctima de abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica. Pasé por el PRIVA. He iniciado también una solicitud en el nuevo sistema de reconocimiento y reparación acordado entre el Estado, el Defensor del Pueblo y la Iglesia. Escribo ahora desde una calma que me ha costado media vida conquistar. Y precisamente por esa calma puedo decirlo con más claridad: el problema no fue solo el abuso. El problema ha sido también la Iglesia española después del abuso.

| etiquetas: iglesia , abusos , victima
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3 comentarios
9 6 1 K 153 religion
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Cuando piensas que gestionas la institución que representa a tu dios en la tierra y que tú tarea es sagrada, entones el fin justifica cualquier medio que tengas a tu alcance para justificarlo. Tú y tu iglesia son más importantes que la justicia.
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Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Copio

"Argüello no es una rareza, ni un tropiezo, ni un accidente. Argüello es el portavoz reconocible de una forma de estar en la Iglesia española: una forma defensiva, corporativa, autocomplaciente, más pendiente de preservar poder, relato y patrimonio que de ponerse de verdad al lado de las víctimas. En la Iglesia española hay muchos Argüellos. Y ese es exactamente el problema"
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Brill #3 Brill
Es que no parece buena idea ir a ver al abusador para que reconozca su culpa y te ofrezca reparación. Mejor ir al juzgado para estas cosas.
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menéame