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Es que no sirvo ni para buscar trabajo

Titulitos.- ¿Cómo salir a buscar empleo y no morir (o enloquecer) en el intento? (...) Hay tanta urgencia por encontrar algo, y es tanta la prisa por pagar nuestros gastos, que desplazas tus propios criterios de preferencia (...) Al fin y al cabo, tú eres un objeto y te tienes que vender en la entrevista (...) Luego está el eterno debate de si incorporar o no el sueldo en la oferta (...) Una de las consecuencias de la búsqueda de trabajo es que te hace creer, ese lento vía crucis, que eres un fraude (...) No te llaman porque hay cientos como tú

| etiquetas: empleo , trabajo , precariedad
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4 comentarios
5 1 1 K 54 actualidad
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Es un meme pero tiene más razón que un santo.  media
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... y acertar con el discurso que se espera de ti en las entrevistas es sólo y lamentablemente pura casualidad de la vida. Y no sabes qué prever o qué esperar porque no hay manera de saber qué actitud, qué palabras te conseguirán el trabajo y porque lo único que define los procesos de selección es la arbitrariedad y el nepotismo. Lo único que puedes hacer para conseguir trabajo, aparte de formarte (si puedes), y tener tu currículum presentable, es insistir e insistir por las vías existentes y hasta por las que existen pero están ya fuera de todo circuito y hasta diría que de toda lógica (como entregar un currículum en mano) y seguir insistiendo hasta la extenuación o hasta que alguna arbitrariedad por fin te dé a ti tu oportunidad...
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Alegremensajero #2 Alegremensajero
"Luego está el eterno debate de si incorporar o no el sueldo en la oferta".

No hay debate alguno, es ley y se debe publicar.
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
Métete a político
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