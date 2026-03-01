Es que no sirvo ni para buscar trabajo

Titulitos.- ¿Cómo salir a buscar empleo y no morir (o enloquecer) en el intento? (...) Hay tanta urgencia por encontrar algo, y es tanta la prisa por pagar nuestros gastos, que desplazas tus propios criterios de preferencia (...) Al fin y al cabo, tú eres un objeto y te tienes que vender en la entrevista (...) Luego está el eterno debate de si incorporar o no el sueldo en la oferta (...) Una de las consecuencias de la búsqueda de trabajo es que te hace creer, ese lento vía crucis, que eres un fraude (...) No te llaman porque hay cientos como tú